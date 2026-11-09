El PSOE reafirma el "compromiso" con el AVE a Huelva para 2028 y la seguridad como "una preocupación y ocupación"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha reafirmado este lunes el compromiso de la formación con las infraestructuras de la provincia y ha confiado en que el AVE Huelva-Sevilla sea "una realidad en 2028", toda vez que ha asegurado que la seguridad es "una preocupación y va a ser la ocupación" de los socialistas.

A preguntas de los periodistas, la dirigente socialista ha asegurado que la seguridad en materia ferroviaria representa "una preocupación y va a ser la ocupación" de los socialistas. En este contexto, ha destacado que el Ejecutivo sigue "poniendo medidas encima de la mesa" y ha recordado la aprobación en el último Consejo de Gobierno de "un paquete importante de medidas tanto para los afectados como para mejorar la seguridad de las vías".

Asimismo, Limón ha señalado que "el único Gobierno que ha adelantado algo sobre el proyecto del AVE Sevilla-Huelva ha sido el ministro Óscar Puente y el Gobierno de Pedro Sánchez". Según ha explicado, en la actualidad "se están redactando los cinco tramos en los que se había desarrollado el proyecto", lo que considera "lo que más se ha avanzado en la democracia y de lo que se viene exigiendo al Gobierno de España".

Así, ha remarcado que confían en que "en el 2028 sea una realidad", por ello, la secretaria general ha anunciado que, "en el momento que tome posesión el nuevo ministro", el PSOE de Huelva solicitará un encuentro formal para "actualizar los datos" y conocer "exactamente en qué momento está la redacción del proyecto".

Por último, Limón ha enfatizado que desde la formación mantendrán la exigencia, a través de sus representantes en el Congreso y el Senado, de "mucha más inversión para seguridad y mucho más inversión para la infraestructura de la provincia de Huelva", un asunto que, según ha remarcado, "preocupa y ocupa como se ha venido pidiendo y exigiendo durante estos últimos años".