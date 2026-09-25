PSOE registra una PNL en el Parlamento para solicitar un plan extraordinario en la zona del incendio de Niebla (Huelva)

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, este viernes en rueda de prensa. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha exigido este viernes al Gobierno de la Junta la activación "urgente, inmediata y con agilidad", en un plazo "máximo de un mes", de un programa extraordinario de ayudas económicas e indemnizaciones destinado a paliar los daños causados por el incendio forestal originado en Niebla (Huelva) en pasado 6 de agosto.

En rueda de prensa, Jiménez ha anunciado la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) por parte del Grupo Parlamentario Socialista para solicitar "medidas urgentes y extraordinarias de apoyo a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales" en las zonas damnificadas de la provincia onubense --diez municipios-- y de la provincia de Sevilla --un municipio--.

El parlamentario socialista ha criticado la gestión de la administración autonómica, señalando que "este verano se ha convertido en un infierno en términos de incendios forestales" para la provincia de Huelva. Según ha expuesto, Huelva se ha situado como la provincia andaluza con "mayor número de fuegos y hectáreas quemadas", registrando un siniestro de "grandes dimensiones" que ha calcinado "cerca de 35.000 hectáreas" en el territorio provincial.

Jiménez ha achacado esta situación a la "falta de inversión" en materia de prevención por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno, al que ha acusado de "indolencia, falta de empatía y abandono". "No ha invertido un euro en prevención de incendios en esta provincia", ha aseverado antes de criticar la visita del presidente andaluz a la zona afectada por considerarla un acto de "autopromoción".

Asimismo, el portavoz socialista ha denunciado la "incapacidad manifiesta" y la "injerencia permanente de los políticos del PP" en la dirección del operativo Infoca, lo que, según sus palabras, provocó que las llamas "avanzaran hacia zonas de eucaliptal" descritas como "un polvorín".

Respecto a las consecuencias socioeconómicas, Mario Jiménez ha detallado la pérdida de explotaciones agrarias, huertos, ganado, pastos y "más de 1.500 colmenas", afectando a "un total de 34 cotos de caza, 27 en Huelva y siete en Sevilla".

El representante del PSOE ha puesto el foco en la situación del municipio de Berrocal, donde se ha quemado "más del 60 por ciento del término municipal", así como "un tercio en Escacena del Campo y un 32 por ciento en Niebla", sufriendo un "impacto drástico" en la masa de alcornocal.

Según los informes técnicos citados por el parlamentario, se han perdido "tres puestas de corcho consecutivas", lo que implica que "en los próximos 15 años no se va a recolectar un quintal de corcho", abocando a la cooperativa local a "la ruina sin un auxilio institucional".

RECLAMACIÓN A LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El parlamentario ha destacado que el Gobierno de España ha declarado la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y "se ha comprometido a financiar el 50 por ciento" de las actuaciones de restauración ambiental. Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía a asumir "el 50 por ciento restante" y habilitar fondos propios para atender las necesidades del sector primario y los ayuntamientos afectados.

Jiménez ha advertido de que, "de no actuar de forma inmediata" con ayudas directas que cubran incluso pérdidas plurianuales, los municipios damnificados --entre los que ha citado Berrocal, Escacena, Niebla y Paterna del Campo-- se enfrentan a "un riesgo real de despoblación y abandono del territorio".

"Le pedimos a Juanma Moreno que se acuerde de esta provincia, que venga, visite a los vecinos y dé una respuesta con recursos económicos directos a los ayuntamientos y a las familias que lo han perdido todo", ha concluido.