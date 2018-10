PSOE-A ve "comunidad de intereses" en la oposición para un adelanto electoral, que sería "su responsabilidad"

Actualizado 25/07/2018 14:18:38 CET

HINOJOS (HUELVA), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha asegurado este miércoles que los partidos de la oposición en Andalucía han formado "una comunidad de intereses" para provocar un adelanto electoral en la región, de manera que, si esta circunstancia llega a producirse, "será su responsabilidad" puesto que el afán de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es culminar la legislatura y "su proyecto para los intereses de Andalucía".

En declaraciones a los periodistas en Hinojos (Huelva), Jiménez ha señalado que los partidos políticos en Andalucía "hace tiempo que se desinflaron en su estrategia de oposición y se les acabó el combustible", por lo que "empezaron a hablar de adelanto electoral".

En concreto, ha recordado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, "viene hablando de adelanto electoral desde diciembre de 2016", lo que evidencia que es "de depósito corto", mientras que el resto de partidos "se han unido a esa cantinela".

De hecho, respecto a Ciudadanos, el cual "ha estado años dando estabilidad, lo que le ha permitido impulsar su posición política en Andalucía como señalan las encuestas", ahora "ante el desenfoque que les ha producido la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno", da la sensación, a su juicio, de que su líder nacional, Albert Rivera, "está presionando de manera irresponsable a Cs en Andalucía para que se acabe con la estabilidad".

No obstante, como ha proseguido el dirigente socialista, "frente a esto está Susana Díaz que tiene un proyecto que quiere acabar de recuperación económica para Andalucía", de manera que quiere acabar la legislatura. Por tanto, ha aseverado que será "responsabilidad" de la oposición si no se termina. En su opinión, "cada vez está más claro que hay una estrategia compartida y que han mancomunando su posición para acabar con la estabilidad en Andalucía y abocar a un escenario que no se ha tenido en estos años".

Por ello, ha hecho hincapié en que la presidenta de la Junta "está en su trabajo por los andaluces", algo que está dando sus frutos "de manera inmediata" como se ha puesto de manifiesto tras el encuentro entre presidentes y que se ha materializado, por ejemplo, este miércoles con la reunión entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, sobre la línea de metro.

Para el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, "será responsabilidad" de la oposición si termina pasando dicho escenario, así como, respecto a la posibilidad de que coincidieran los comicios regionales y a nivel nacional, ha recordado que la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dejado claro su postura a este respecto y considera que Andalucía merece "un debate en clave andaluza" para que se aborden cuestiones solo de ámbito regional.