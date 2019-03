PSOE-A ve como una "provocación" que Vox reclame el apoyo en el Parlamento a una movilización alternativa al 8M

Publicado 01/03/2019 13:03:42 CET

HUELVA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha calificado este viernes de una "provocación" que Vox vaya a defender en el Pleno del Parlamento de la próxima semana una proposición no de Ley en la que demanda el apoyo de la Cámara y del Gobierno andaluz a la manifestación convocada por la plataforma 'Women of the World en Andalucía', bajo el "lema igualitario 'En femenino sí y en masculino también", que es alternativa a la huelga del 8M, Día Internacional de la Mujer.

En rueda de prensa, el coordinador de la Secretaría General del PSOE-A, José Fiscal, ha manifestado que la "ultraderecha tiene en sus genes la provocación y esta es una más".

Para Fiscal, el 8M debería ser un día en el que toda la sociedad se uniera en defensa de los derechos de las mujeres y para reclamar la igualdad real, mientras que Vox intenta convertirlo "en una provocación".

"Es una provocación propia de la ultraderecha, como ha hecho toda la vida", según ha sentenciado Fiscal, quien se ha referido también al discurso "absolutamente vergonzante" que hizo ayer la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), ante el pleno institucional por el 28F, ya que habló de violencia de género e igualdad sin asumir que su formación forma parte de un Gobierno que está "sostenido" por Vox.