Punta Umbría (Huelva) aumentará la vigilancia para evitar capturas de coquinas por bañistas con ayuda de un dron

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha aprobado en sesión ordinaria y por unanimidad, dos propuestas de Alcaldía para aumentar la vigilancia sobre las motos acuáticas y para ampliar la campaña contra la captura de coquinas por parte de bañistas, con la actuación de un dron con megafonía en el mes de agosto.

En el caso de la captura de coquinas, la concejala delegada de Pesca, María Sacramento, ha explicado que la intención es ampliar la campaña que ya tiene en marcha la Junta de Andalucía y a la que el Ayuntamiento ya se ha sumado con mensajes en Onda Punta Radio y en las redes sociales.

Ahora, se añadirá el uso de un dron con megafonía en el mes de agosto "para defender en la medida de lo posible el empleo de los mariscadores y de las familias que viven de esta actividad profesional, y para proteger el medio ambiente, intentando que la gente sea consciente de que recoger coquinas en la bajamar es una actividad ilegal", según indica el consistorio puntaumbrieño en una nota de prensa,

Por otra parte, se solicita también al Gobierno central que incremente las medidas legales en la obtención de la titulación para el manejo de estas embarcaciones, emplazando a otros municipios costeros a sumarse a esta causa, con el apoyo de la FAMP. También se da el visto bueno a iniciar una campaña informativa, junto con Capitanía Marítima, para propagar buenas prácticas y dar a conocer las sanciones a las que se pueden enfrentar los que realicen un mal uso.

"Hemos recogido el guante que nos lanzó Capitanía Marítima, con la que nos reunimos antes de que comenzara la temporada estival para intentar solucionar este problema, que también requiere de la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Alejandro Rodríguez.

Por otra parte, se ha aprobado igualmente con el voto a favor de toda la Corporación entregar la medalla de oro de la ciudad al Santo Cristo del Mar por el 75 aniversario de su llegada a la localidad, resaltando todos los grupos su vinculación con la Cofradía de Pescadores y el apoyo a las tradiciones y a los que trabajan por ellas. El 10 de septiembre habrá una Salida Extraordinaria autorizada por el Obispado.

Además ha salido adelante por unanimidad otra propuesta de Alcaldía en la que se solicita con carácter urgente a la Junta de Andalucía un refuerzo de personal sanitario y de ambulancias en los centros de Salud de Punta Umbría y El Portil.

"Es un problema que venimos sufriendo, pero que se ha incrementado este año con la renuncia de dos facultativos y por no tener médico de desplazados, algo que no es de recibo en un municipio que multiplica por diez su población en estas fechas, convirtiéndose en una gran ciudad", ha recalcado la alcaldesa, Aurora Águedo, que ha agradecido al mismo tiempo la implicación del personal que está en estos dos centros "que a pesar de redoblar sus esfuerzos, ve que no es suficiente".

En el apartado económico, durante este Pleno Ordinario se ha aprobado la cuenta general del ejercicio 2021, con el voto en contra de los cinco ediles de UPU y dos abstenciones de los responsables de Ciudadanos y de Adelante Punta Umbría. Además, se ha dado cuenta de la morosidad y periodo de pago del segundo trimestre de este año, que ha mejorado respecto al primer trimestre de 2022, así como del control financiero del periodo comprendido entre enero y abril.

Del mismo modo, en esta sesión Plenaria ha tomado posesión como concejal José Antonio González López de Unidos Por Punta Umbría, en sustitución de José Antonio Flores Belmonte, tras renunciar a su acta.

MOCIONES

En cuanto a las mociones del resto de grupos, Ciudadanos ha presentado en el Pleno una moción para la colocación de protecciones en el aparcamiento público de la avenida de la Marina y la promoción de su restauración, otra para el arreglo de la calzada en el paso de cebra que está frente al Centro Municipal para la atención a la Diversidad Funcional, y la última para la promoción del uso del punto limpio móvil. Las tres se han aprobado por unanimidad.

Por parte de Adelante Punta Umbría, se han aprobado sus dos mociones por unanimidad. La primera por una Punta Umbría accesible y transitable para todos y, la segunda, solicitando la reparación del carril-bici de la avenida del Océano y el fomento de la bicicleta.

En cuanto a Unidos Por Punta Umbría, se ha aprobado con los votos a favor de toda la Corporación su moción para el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula el uso de autocaravanas, caravanas y campers en el municipio, así como que se persigan y sancionen las acampadas ilegales.

Para finalizar, este grupo municipal ha presentado una moción para impulsar la accesibilidad y participación ciudadana en la gestión municipal, que igualmente se ha aprobado por unanimidad.