Punta Umbría (Huelva) corta una de sus avenidas principales tras la rotura de una palmera por el temporal

Rotura de una palmera por el paso de la borrasca Charles en Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Punta Umbría (Huelva) ha procedido al corte de la avenida de Andalucía, una de las principales arterias del municipio, ante el peligro de desprendimiento de ramas o rotura de palmeras, tras producirse la rotura de un árbol por el paso de la borrasca Charles.

Según ha indicado el Ayuntamiento, se ha registrado la rotura de una palmera en el barrio de Santa Cruz por los fuertes vientos que está dejado el paso de la borrasca Charles. Por ello, la Policía Local de Punta Umbría procede al corte de la avenida de Andalucía por riesgo de desprendimiento de ramas o rotura de palmeras.

Este incidente ha ocurrido a mediodía con el aviso de alerta naranja ya activado en toda la provincia de Huelva por rachas máximas de entre 90 km/h y 120km/h y lluvia abundante, que se extenderá hasta las 23,59 horas. Por ello, el Ayuntamiento puntaumbrieño ha activado el plan de emergencias municipal, al igual que la gran mayoría de municipios.

Además, la Junta de Andalucía elevó este martes a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1), el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a consecuencia de la llegada de la borrasca Charles a la comunidad, por lo que la actividad educativa lectiva presencial en 30 municipios de las comarcas meteorológicas del litoral de Huelva, el litoral de Cádiz y el Estrecho ha quedado suspendida.

La Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del servicio 1-1-2, ha coordinado 18 incidencias durante las primeras horas de la borrasca en la provincia. Árboles caídos en la N-433, a la altura de Higuera de la Sierra; la retirada de un alcornoque en la HU9105, a la altura de Cumbres de San Bartolomé; y una balsa de agua en la N-433, en Cortegana, han sido las más destacadas.