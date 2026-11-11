Una fuerte racha de viento desprende la cubierta metálica de unas naves en un polígono de Puerto Real (Cádiz)

Cubierta de una pérgola metálica en naves de un polígono de Puerto Real desprendido a causa del fuerte viento. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Una fuerte racha de viento, registrada en la noche de este martes 10 de noviembre, ha provocado el desprendimiento de la cubierta de una especie de pérgola metálica situada en el exterior de unas naves destinadas a almacenes, en el polígono industrial de Puerto Real (Cádiz) en Tres Caminos.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado de esta actuación, donde sus efectivos procedieron a retirar parte del material y a balizar y señalizar la zona para impedir el acceso y evitar posibles riesgos de desprendimiento.

Debido a las dimensiones de los daños, la propiedad se ha hecho cargo de acometer las obras necesarias para la restauración de la cubierta y la eliminación de los elementos que puedan suponer un riesgo.

Durante la intervención han estado presentes efectivos de la Policía Nacional y operarios y representantes de la propiedad.

Por parte del Consorcio se han movilizado a tres bomberos y un vehículo autobomba R-27.

La provincia de Cádiz estuvo este pasado martes en alerta amarilla por viento y lluvia y este miércoles tiene activos avisos naranjas en todo su territorio por lluvia, viento y riesgo de tornados y mangas marinas en el litoral. Además, se espera mar combinada del suroeste de 4 a 6 metros y rachas de viento de hasta 74 kilómetros por hora.