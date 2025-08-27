Punta Umbría (Huelva) despide agosto el fin de semana con actuaciones musicales y ampliación de horario de comercios

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) organiza este fin de semana la actividad 'De Punta en Blanco' para despedir el mes de agosto "a lo grande, vestidos de blanco y dinamizando sus calles" con once actuaciones musicales, entre conciertos y sesiones de DJ, ampliación horaria en los comercios, así como sorpresas en establecimientos colaboradores.

Así lo ha indicado el Consistorio en una nota, en la que ha señalado que esto "aporta incentivos para visitar el destino, con iniciativas que animen el pueblo gracias a la colaboración público/privada", ha afirmado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, que ha presentado el evento en compañía de Apyme Punta Umbría, resaltando el éxito del trabajo "codo con codo con nuestros empresarios", como se ha puesto de manifiesto en la feria o el Carnaval de Verano, y espera continuar en septiembre con una fiesta que cierre de la temporada estival, y más adelante con el Oktober Rock, Halloween o las Zambombas.

En este sentido, el presidente de Apyme Punta Umbría, Manuel del Río, ha dicho que 'De Punta en Blanco' "es más que una actividad lúdica, es cerrar agosto con ilusión y ganas de demostrar que el pueblo tiene mucho que ofrecer durante todo el año", gracias al empuje de "sus empresarios y el Ayuntamiento, todos juntos, haciendo posible que Punta Umbría tenga vida y oportunidades".

En este 'De Punta en Blanco', durante las jornadas del viernes 29 y sábado 30 de agosto se decoran las calles del centro de Punta Umbría con banderolas blancas y se invita a la ciudadanía a vestir de blanco para "disfrutar" de las actividades musicales y comerciales. Los comercios podrán abrir sus puertas hasta las 03,00 horas. Y en algunos de ellos habrá descuentos y sorteos por ir vestidos de blanco.

Para que este evento se pueda llevar a cabo, el Ayuntamiento puntaumbrieño ha firmado un Decreto que autoriza su celebración y permitirá a los establecimientos organizar las actividades musicales hasta la 01,00 horas y adornar la vía pública o decorar sus establecimientos acorde con la temática, además de sacar a la calle expositores y demás elementos para dinamizar las compras.