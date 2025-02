Punta Umbría (Huelva) lanza una campaña de vigilancia y control de patinetes eléctricos

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Punta Umbría (Huelva) ha lanzado una campaña de vigilancia y control de los Vehículos de Movilidad Personal (MVP), conocido como patinetes eléctricos por las calles del municipio, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, apuntando que, además, se han impartido charlas de seguridad vial en los dos IES Bitácora y Saltés, con el objetivo de "fomentar el uso responsable" de los MVP.

El objetivo es "controlar tanto el uso como la circulación correcta", según ha manifestado el oficial encargado de dirigir estas conferencias, Antonio Martín, haciendo hincapié en "la buena acogida" que ha tenido la iniciativa entre la comunidad educativa.

Las charlas han incidido, sobre todo, en "dónde deben circular sus usuarios y dónde no, así como en las infracciones a las que se enfrentan por incumplir la normativa". En este sentido, Martín ha mencionado los incumplimientos más recurrentes que se encuentra la Policía Local como "llevar dos personas o más montadas en el patinete, utilizar móvil o auriculares, no contar con la iluminación pertinente, no ponerse el chaleco reflectante o circular por la acera".

Los VMP deben circular por la calzada o el carril bici y "nunca" por la acera, ha recordado la Policía Local puntaumbrieña, al mismo tiempo que es "recomendable" el uso del casco y disponer de un seguro de responsabilidad civil.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Antonio González, ha señalado que con estas iniciativas se quiere "evitar las distracciones durante la conducción de los patinetes y reducir las conductas de riesgo de sus usuarios, que pueden producir problemas de seguridad vial".