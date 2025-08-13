Raule inaugura las Fiestas de la Virgen de los Milagros en Palos de la Frontera (Huelva)

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Las Fiestas en Honor a la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera (Huelva) estrena cartel musical tras la suspensión de uno de sus conciertos. Raule, el músico, compositor y cantante independiente que fusiona flamenco, pop y funk ofrecerá el concierto inaugural este próximo jueves.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, la medida de sustitución era tomada de urgencia por el comité de fiestas del Consistorio ante la cancelación, por causas ajenas al mismo, del concierto de Camela, toda vez que han expresado la pronta recuperación del vocalista para retomar su cita con el público palermo.

Raúl Rubiales, popularmente conocido como Raule, es un artista nacido en Jerez de la Frontera que ha revolucionado en los últimos años el panorama musical nacional. Sus temas atesoran millones de visualizaciones en las principales plataformas y su último trabajo, 'Limbo', es "todo un éxito en las principales radios".

Su gira 'Dopamina' llega a Palos de la Frontera para ofrecer "un gran espectáculo que no se puede perder". "Todo está listo para que nuestro pueblo disfrute de sus tradiciones con la mejor música. Grandes conciertos, gratuitos y para todos los públicos, que harán estas fiestas inolvidables. Estos días Palos de la Frontera abre sus puertas para que lo descubran", ha señalado la alcaldesa, Milagros Romero.