Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por dos hombres condenados por operar una embarcación destinada al suministro de combustible para el narcotráfico con 3.250 litros de gasolina y los ha absuelto del delito de tenencia de sustancias inflamables por el que habían sido sentenciados a tres años de prisión cada uno, al aplicar la doctrina del Tribunal Supremo y al no poder aplicarse de forma retroactiva la reforma del Código Penal que castiga expresamente el 'petaqueo'.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala revoca parcialmente la sentencia dictada el pasado 17 de abril de 2026 por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Huelva, aunque mantiene íntegramente el resto de las penas impuestas, entre ellas tres años y seis meses de cárcel y una multa de 300.000 euros para cada acusado por un delito de contrabando.

Según recoge la sentencia, se considera probado que ambos acusados, uno de ellos con antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y el otro sin antecedentes, navegaban de común acuerdo en la madrugada del 31 de mayo de 2025 por la costa de Huelva a bordo de una embarcación semirrígida de 14 metros de eslora, equipada con radar y cuatro motores de 300 caballos cada uno, valorada en 178.224 euros.

Prosigue apuntando que en el interior de la planeadora, que carecía de matrícula y autorización, transportaban 130 garrafas de 25 litros cada una con un total de 3.250 litros de gasolina sin plomo destinada al abastecimiento de otras embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas, además de un teléfono satélite.

Así, al ser detectados por el Servicio de Vigilancia Aduanera a unas 21 millas de la costa, una patrullera inició la maniobra de abordaje con señales luminosas y acústicas. En ese momento, uno de los procesados dio máquina avante para intentar huir y colisionó contra la embarcación oficial, a la que causó daños en los torpedos de proa valorados en 3.112 euros, además de otros 1.103 euros por el transporte en grúa.

Como consecuencia de esta maniobra, un agente de Vigilancia Aduanera cayó sobre el potro de la embarcación y tuvo que reducir por la fuerza al piloto para que soltara los mandos, sufriendo lesiones leves en una mano, la cadera y un hombro que tardaron siete días en curar.

DOBLE CONDENA EN INSTANCIA Y RECURSOS

Por estos hechos, el juzgado de instancia condenó a ambos acusados a tres años y seis meses de prisión y multa de 300.000 euros por contrabando, así como a tres años de cárcel por tenencia de sustancias inflamables. Además, impuso al piloto ocho meses de prisión por desobediencia grave y un mes de multa con cuota diaria de seis euros por un delito leve de lesiones, prorrogando la prisión provisional en la que ambos se encuentran desde el 1 de junio de 2025.

Las defensas recurrieron en apelación cuestionando la tasación oficial de la narcolancha elaborada por Aduanas, alegando un error de prohibición por desconocer que la embarcación era un género prohibido y solicitando subsidiariamente la condena por contrabando imprudente o la absolución respecto al delito de sustancias inflamables.

La Audiencia Provincial ha desestimado los motivos relativos al delito de contrabando al considerar plenamente válida la valoración pericial de Vigilancia Aduanera, que triplica el umbral legal de 50.000 euros, y recordar que la destrucción anticipada de la embarcación no generó indefensión al estar documentadas sus características.

Asimismo, rechaza cualquier desconocimiento de la ley al tratarse de una prohibición vigente desde octubre de 2018 y evidenciarse la clandestinidad del operativo logístico.

NO RETROACTIVIDAD DE LA REFORMA PENAL

Sin embargo, la Sala sí ha acogido el argumento relativo a la atipicidad del transporte de gasolina bajo el artículo 568.1 del Código Penal. Para ello, aplica la doctrina fijada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de junio de 2026, que establece que el transporte de carburante destinado a la propulsión de embarcaciones no encaja en el delito de tenencia de sustancias inflamables o explosivas contra el orden público, al cumplir una función energética y no ofensiva o destructiva.

El tribunal recuerda además que el legislador aprobó la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril --en vigor desde el 10 de abril de 2026--, para introducir un nuevo apartado en el artículo 568 que tipifica expresamente el almacenamiento y transporte no autorizado de combustibles vinculados a actividades ilícitas.

Señala la sentencia que, al haberse cometido los hechos en mayo de 2025, antes de la entrada en vigor de dicha reforma, el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables impide su aplicación y obliga a absolver a los dos procesados de este delito.