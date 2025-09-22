Reclaman al Ayuntamiento la retirada de simbología franquista de las calles de Huelva

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Familiares de Víctimas del Franquismo de Huelva ha solicitado al Ayuntamiento de Huelva, mediante un escrito, que elimine la simbología franquista que aún pervive en el espacio público de la capital. Este escrito, apoyado por hasta 56 asociaciones, formaciones políticas, sindicatos y particulares, como profesores de diferentes áreas, así como por el exjuez Baltasar Garzón, se ha entregado acompañado por un informe que detalla todos los símbolos predemocráticos que continúan en calles y barrios de la ciudad.

La plataforma indica en la documentación, consultada por Europa Press, que el estudio "se fundamenta, principalmente, en el Informe sobre el callejero onubense elaborado por la Subcomisión Municipal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Huelva", hecho público en junio de 2023 y que dicha subcomisión --integrada por representantes de distintos grupos políticos, especialistas en historia y miembros de asociaciones memorialistas-- surgió en "el marco de las actuaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática".

Explica que el objetivo era revisar la nomenclatura urbana de la ciudad, "identificando aquellas calles que rinden homenaje a figuras vinculadas al franquismo o a episodios de represión, y proponer, en su caso, los cambios pertinentes".

Asimismo, señala esta iniciativa nace del "deber de memoria, de la necesidad de Justicia y del profundo respeto hacia quienes fueron víctimas del Golpe de Estado de 1936 y de la posterior represión durante la dictadura franquista en Huelva".

"Lo elaboramos como familiares y descendientes de personas que fueron asesinadas, encarceladas, desaparecidas, expoliadas, torturadas, violadas, exiliadas o silenciadas por defender la legalidad democrática o, simplemente, por soñar con vivir en paz en libertad, en igualdad y con dignidad", remarca.

Al respecto, la plataforma subraya que "durante décadas, muchas de estas víctimas no tuvieron ni nombre, ni tumba en la que escribirlo", pero que, "sin embargo, el de sus verdugos, los responsables políticos y morales de aquella represión, siguen aún hoy presidiendo calles, plazas, avenidas y ostentando honores institucionales en nuestra Ciudad" una "realidad no resulta" que "no solo resulta ofensiva y humillante para nuestras familias, sino que vulnera la legislación vigente en materia de Memoria Histórica y Democrática, contradiciendo los valores sobre los que debe sostenerse una sociedad democrática y constitucional".

Por ello, en el informe se intenta detallar "con rigor y precisión", la presencia en el callejero de Huelva de "al menos 25 calles, tres barriadas, tres avenidas y dos plazas, vinculadas al régimen de terror franquista, así como simbología, distinciones y honores municipales concedidos a figuras que colaboraron activa y directamente con la dictadura" lo que, a juicio de la plataforma "legitima, normaliza y exalta un pasado de terror, violencia y sufrimiento".

"La retirada de estos nombres no es una opción política, sino una obligación legal y moral. Es un paso necesario, aunque no el único, para restituir la dignidad de quienes fueron injustamente represaliados, y para asegurar que la ciudad no perpetúe símbolos que representan la negación misma de los derechos y libertades que hoy disfrutamos", apunta la plataforma en el informe antes de instar las instituciones onubenses "a actuar con determinación, sensibilidad y sentido de justicia histórica". "No se trata de borrar el pasado, sino de asumirlo con la verdad. No se trata de imponer la memoria, sino de repararla", remarca.

SIMBOLOGÍA

En cuanto al callejero, el informe recoge nombres de calles y barrios que la plataforma considera que deberían eliminarse como la avenida Federico Mayo, avenida Manuel Siurot, avenida Pío XII, la barriada José Antonio Primo de Rivera, la barriada Pérez Cubillas, la calle Arcipreste Julio Guzmán, calle aviador Ramón Franco, calle Doctor Cantero Cuadrado, calle Domingo Borrero de la Feria, calle Guillermo Poole de Arcos, calle Ismael Serrano Calvo, calle Joaquín de la Torre, calle José María Patiño Morales y calle Manuel Rodríguez Mora.

También la calle Marchena Colombo, calle Presbiterio Pablo Rodríguez González, calle Ruiz de Alda, calle Teniente de Navío Celestino Díaz Hernández, calle Teniente de Navío José Estrada y Cepeda, calle Teniente de Navío Rafael Bravo, grupo de viviendas Ministro Vicente Mortes y plaza Monseñor José María Escrivá de Balaguer.

También piden la retirada de la concesión de honores municipales --como los títulos de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo, Medalla de la Ciudad, entre otros-- y señala que, actualmente, el Ayuntamiento de Huelva, "mantiene en vigor honores y distinciones municipales al menos a Joaquín Miranda González, nombrado hijo Adoptivo de la Ciudad de Huelva, durante la dictadura, a finales de los años 30 o inicios de los 40, cuando ejercía como Gobernador Civil de Huelva y jefe provincial de Falange.

Igualmente, Julio Guzmán López fue nombrado hijo Adoptivo de la Ciudad de Huelva en diciembre de 1953, con ceremonia pública en mayo de 1954; Pedro Cantero Cuadrado, obispo de Huelva, nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad de Huelva en sesión plenaria de 30 de junio de 1964. Se le concedió también la Medalla de Oro de la Ciudad en sesión plenaria, entre marzo de 1954 y 1955 y Carlos Sánchez Cáceres, nombrado hijo Predilecto de la Ciudad de Huelva en sesión plenaria durante el franquismo.

De la misma manera, piden la retirada de simbología franquista como en azulejo que se encuentra en la fachada de la Iglesia de la Concepción, que "conmemora la reconstrucción de un templo parroquial tras un incendio ocurrido el 20 de julio de 1936, atribuyendo públicamente el acto a la 'barbarie impía marxista'". Considera la plataforma que el mensaje "perpetúa una narrativa parcial y confrontacional, propia de la propaganda franquista que culpabilizaba exclusivamente a un sector político determinado".

"Aunque el azulejo tiene un fin religioso, su contenido trasciende lo espiritual al incluir en un espacio público, una acusación política cargada de sesgo e interés ideológico", apunta.

Finalmente, en el escrito dirigido al Ayuntamiento de Huelva, la plataforma insta al Consistorio a que, "en el marco de sus competencias", proceda "de manera inmediata" a la retirada de dichos elementos del callejero y del patrimonio público, "en cumplimiento de las leyes de Memoria Democrática y como acto de respeto hacia todas las víctimas y sus familias". "Este es un paso imprescindible para construir una Ciudad verdaderamente reconciliada con su historia, justa y comprometida con los valores democráticos", concluye.