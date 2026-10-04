Recuperan restos de 157 víctimas de la represión franquista en el cementerio de Riotinto (Huelva)

Restos en una fosa común del cementerio de Minas de Riotinto. - AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) ha culminado la recuperación de los restos de un total de 157 víctimas de la represión franquista tras la finalización de las distintas campañas de exhumación acometidas en el Cementerio Municipal de Santa Bárbara de la localidad, un proceso sustentado en años de labores de carácter arqueológico, antropológico, documental y genético.

Según consta en una publicación difundida por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, consultada por Europa Press, el proyecto en las fosas comunes del camposanto riotinteño encarará próximamente su recta final, dado que en la actualidad únicamente queda por intervenir una última fosa de reducidas dimensiones para completar la fase de excavación sobre el terreno.

En paralelo al cierre de los trabajos arqueológicos sobre la última fosa pendiente, el proyecto mantiene activos los correspondientes análisis e investigaciones genéticas orientados a la identificación biológica de los restos óseos localizados.

Este protocolo científico de cotejo genético ya ha permitido certificar con anterioridad la identidad de víctimas como la de Luis Ortega Godoy, conocido como el 'Cabo Godoy', cuyos restos mortales pudieron ser restituidos y entregados a sus familiares más de ocho décadas después de su muerte.

Asimismo, los trabajos técnicos sobre la zona de exhumación se complementan en estos momentos con el avance de las obras del denominado Monumento a la Memoria, un espacio monumental concebido por la corporación municipal para erigirse como punto permanente de "recuerdo, respeto y homenaje" a los reprimidos en el enclave minero.

Desde el Consistorio minero han querido ensalzar la trayectoria de un proyecto calificado como "uno de los más importantes y sensibles" impulsados en la localidad, remarcando que "detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia que durante décadas permaneció esperando ser recuperada".

En esta línea, la administración local ha expresado su "reconocimiento" a los equipos profesionales implicados, a las instituciones colaboradoras y, de manera particular, a la labor investigadora desarrollada por Alfredo Moreno y Gilberto Hernández, extendiendo dicho agradecimiento a las familias de los represaliados por el "seguimiento" y la "confianza" depositada a lo largo del proceso.

"Después de tantos años de silencio, Minas de Riotinto ha decidido recuperar su memoria, dignificarla y transmitirla a las generaciones futuras. Abrimos la tierra para cerrar heridas, recuperamos la memoria para que nadie vuelva a caer en el olvido", han expresado desde el Ayuntamiento riotinteño.

ENTREGA DE LOS RESTOS DEL CABO GODOY

El pasado 9 de abril el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidió en Minas de Riotinto el acto de homenaje y entrega de restos a la familia del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado el 26 de agosto de 1936, por mantenerse fiel a la legalidad republicana.

Luis Ortega Godoy, nacido en la localidad granadina de Zafarraya, fue condecorado con la Cruz de Plata al Mérito Militar y la Medalla de la Paz de Marruecos. En las primeras semanas del Golpe, entrenó a un grupo de mineros para defender Minas de Riotinto del ataque sublevado. Por ello, se convirtió en el primer fusilado de Minas de Riotinto y su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el Cementerio Municipal.