Regantes del Condado de Huelva ven "insuficiente" la resolución de ayudas para renaturalización de terrenos en Doñana

Archivo - Asamblea de agricultores del Condado de Huelva. - PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS REGADÍOS DEL CONDADO

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado considera "insuficiente" la propuesta de resolución provisional de las ayudas para la renaturalización de terrenos agrícolas en el entorno de Doñana, dentro de los Marcos de Actuaciones ya que, según sus primeros cálculos, "alrededor del 75% de la superficie presentada a través de la organización ha quedado fuera de esta primera resolución".

Así, en una nota han señalado que, "de las aproximadamente 1.200 hectáreas tramitadas por asociados de la plataforma, algo más de 300 habrían resultado inicialmente beneficiarias, mientras que el resto continúa pendiente de una solución".

La organización apunta que está analizando en estos momentos la resolución provisional publicada por la Fundación Biodiversidad. Según sus primeros cálculos, "algo más de 300 hectáreas, de las alrededor de 1.200 presentadas a través de la plataforma, habrían resultado inicialmente beneficiarias", por lo que "una parte importante de la superficie que aspiraba a acogerse al programa queda todavía pendiente".

"Estamos analizando expediente por expediente, pero los primeros datos nos dicen que esta convocatoria se queda muy lejos de resolver el problema para el que se plantearon estas ayudas", ha explicado el portavoz de la plataforma, Manuel Mora.

La propuesta provisional contempla ayudas por un importe total de 28,49 millones de euros y establece también una relación de solicitudes en reserva por agotamiento del presupuesto. La propia resolución abre ahora un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegaciones.

Para la plataforma, uno de los principales problemas ha sido "la complejidad administrativa" de la convocatoria y la "dificultad" que han encontrado los agricultores para interpretar algunos de sus requisitos.

Mora ha señalado que "se han quedado fuera muchos expedientes por cuestiones documentales y requisitos muy concretos que los solicitantes no tenían suficientemente claros cuando se abrió la convocatoria". Entre ellos, la Plataforma cita casos relacionados con la documentación aportada para acreditar determinadas obligaciones registrales o societarias.

"Hay más de 300 hectáreas que, según estamos analizando, se han quedado fuera por cuestiones de este tipo. Ahora sabemos qué documentación se exige y cómo debe presentarse, y esas hectáreas deberían tener la oportunidad de concurrir de nuevo", ha afirmado.

La plataforma remarca que durante la tramitación reclamó "en varias ocasiones" un canal de atención técnica "que permitiera resolver dudas sobre los expedientes", una "carencia" que, a su juicio, "ha contribuido a las dificultades encontradas por los solicitantes". La asociación subraya que ya señaló "los retrasos y la falta de respuesta administrativa" que "estaban afectando a la convocatoria".

PETICIONES

Ante ello, la principal petición de la plataforma es que las siguientes convocatorias "mantengan los criterios, la forma de puntuación y el ámbito territorial de los cinco municipios incluidos en esta primera línea", de forma que los agricultores que ahora conocen los requisitos puedan presentar "correctamente" sus proyectos.

"Lo que necesitamos es que la siguiente convocatoria venga en las mismas condiciones. No tendría sentido que, después de todo el esfuerzo realizado para adaptarnos a estos requisitos, ahora se modificaran las reglas o la forma de puntuar", ha defendido Mora.

La organización calcula que, entre las hectáreas presentadas que no han resultado inicialmente beneficiarias y otras superficies cuyos titulares decidieron no concurrir a esta primera convocatoria, "más de mil hectáreas vinculadas a agricultores de la Plataforma podrían optar a próximas líneas de ayudas".

Por ello, Mora ha reclamado que "haya una segunda convocatoria y las que sean necesarias, o una convocatoria con una dotación económica muy superior, porque con esta primera resolución el problema está lejos de quedar resuelto".

La plataforma también lamenta los plazos con los que se está ejecutando el acuerdo alcanzado para el entorno de Doñana. "El pacto se firmó a finales de 2023 y la primera convocatoria de ayudas a los agricultores se encuentra todavía, en octubre de 2026, en fase de propuesta de resolución provisional", señala.

"Han pasado casi tres años desde el acuerdo y los agricultores seguimos esperando que la solución llegue realmente al territorio. Nos preocupa volver a ser los últimos en las prioridades del Pacto de Doñana", ha asegurado el portavoz.

La plataforma ya advirtió anteriormente de que sus asociados habían presentado proyectos para alrededor de 1.200 hectáreas, frente a una capacidad presupuestaria de la primera convocatoria "muy inferior a esa superficie".

"Esperamos que la próxima convocatoria salga cuanto antes, con presupuesto suficiente y sin cambiar las condiciones que ya conocemos. Tenemos agricultores preparados para presentar sus proyectos y necesitamos que este proceso sirva, por fin, para cerrar el problema de las hectáreas afectadas del Condado", ha concluido Mora.

"COMPROMISO DEL GOBIERNO"

Por su parte, tras publicarse la resolución de estas ayudas en el BOE en octubre de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica subrayó que las ayudas alcanzarían las 400 hectáreas, lo que "no impedía que se ampliara en las próximas convocatorias, llegando a la superficie total de cultivo".

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, subrayó entonces que esta convocatoria vendrá seguida "como mínimo" de dos convocatorias posteriores "para que, de acuerdo con el compromiso adquirido con el gobierno, ninguno de los agricultores que cumplan con las condiciones requeridas se quede fuera de la cobertura del marco de las ayudas".