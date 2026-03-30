Voluntarios retiran más de 750 kilos de residuos del paraje natural Salinas de Isla Cristina (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva), a través del Área de Medio Ambiente, ha puesto en valor la "destacada" labor realizada durante la reciente jornada de limpieza del Paraje Natural Salinas de Isla Cristina, uno de los enclaves más representativos y valiosos del municipio, del que se han retirado más de 750 kilos de residuos.

La actividad ha contado con la participación de 17 personas pertenecientes a distintas asociaciones medioambientales, así como vecinos "comprometidos" con la conservación del entorno. Durante la jornada estuvo presente el concejal delegado de Medio Ambiente, Mateo J Rodríguez, ha informado el Consistorio.

Señala el Ayuntamiento que, "gracias a la implicación de todas las personas participantes", se han retirado más de 750 kilos de residuos "que estaban afectando de forma significativa a este espacio natural protegido".

Desde el Ayuntamiento se ha trasladado un "especial agradecimiento" a las entidades colaboradoras y a todas las personas voluntarias que han hecho posible esta iniciativa, entre ellas PloGging Plus, Quique Bolsitas, Cuidemos Isla Cristina e Isla Cristina PloGging Consciente.

Finalmente, señala que acciones como esta "reflejan el compromiso colectivo con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente", contribuyendo a preservar espacios naturales "para el disfrute de las generaciones presentes y futuras".