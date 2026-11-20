Foto de familia con los premiados de la Sección Pantalla Huelva. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cortometrajes 'Los reyes no son los padres' y 'Aura' han sido los ganadores de los dos premios de la Sección Pantalla Huelva de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, en la que han participado cinco títulos. El certamen mantiene así su apuesta por apoyar y dar visibilidad a las producciones audiovisuales con sello onubense, con unos galardones que cuentan con el apoyo de la Fundación Atlantic Copper, Colaborador Oficial del Festival.

El corto 'Los reyes no son los padres', dirigido por Alberto Leal, ha sido elegido Mejor Cortometraje de Pantalla Huelva por el Jurado Joven, formado por alumnos de la Escuela de Arte León Ortega, el IES Pablo Neruda y la Universidad de Huelva. El jurado ha reconocido la película "por reivindicar la lucha de la clase obrera y la defensa de la infancia, de forma que hasta un niño pueda entenderlo", ha indicado la organización en una nota.

El premio ha sido recogido por el padre de su director, José Luis Fernández, quien ha leído un mensaje de su hijo en el que ha señalado que agradece "al Festival y al jurado este reconocimiento. Me hace ilusión que lo recoja mi padre porque me legó el amor por el cine". Leal también ha mostrado su agradecimiento al Festival de Huelva por ser "una ventana abierta al mundo".

Por su parte, el Premio del Público ha recaído en 'Aura', de Luis Suan, tras las votaciones de los espectadores que asistieron a las proyecciones en el Gran Teatro. Su director ha recogido el galardón y ha destacado el significado de recibir un premio concedido por los espectadores: "Gracias al público que ha elegido esta película. Ha sido una aventura para mí, porque por primera vez he contado con actores profesionales. Gracias a todos los que han hecho posible llevar a cabo esta película".

Los títulos ganadores se han dado a conocer este viernes en un acto celebrado en la Casa Colón, al que han asistido el director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, junto a miembros de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano.

Así, han asistido el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Ignacio Molina; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva, Pastora Giménez; la Concejala de Régimen Interior, RRHH y Modernización Digital, Elena Pacheco; y el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; así como la directora de la Fundación Atlantic Copper, Colaborador Oficial del Festival, Ángeles Sánchez Cueca.

La Sección Pantalla Huelva de esta 52 edición ha reunido los cortometrajes 'Aura', de Luis Suan; 'El verbo to be', de María Izquierdo Vázquez; 'Huelva rock', de Valeria García Martínez y Antonio Sánchez Carrillo; 'Kintsugi', de Pablo Tobal; y 'Los reyes no son los padres', de Alberto Leal.