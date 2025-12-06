El Rocío-Almonte (Huelva) inaugura la tercera edición de su Belén viviente

Inauguración de la tercera edición del Belén viviente de El Rocío. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

El Belén Viviente de El Rocío (Almonte-Huelva) ha abierto este sábado sus puertas al público con la inauguración de su tercera edición, una cita ya consolidada como uno de los grandes planes navideños de la provincia de Huelva. Esta propuesta recrea el poblado de Belén "desde una mirada propia, con una interpretación que incorpora elementos de la identidad rociera, ofreciendo una experiencia única que combina tradición, cultura local y una cuidada ambientación".

Según ha informado el Consistorio en una nota, este año, como novedad, se incorporan nuevos puestos como el de embutidos de matanza, donde se muestra el proceso artesanal de elaboración de chacina, y otro de mujeres tejiendo, que recupera una imagen habitual de la vida cotidiana de antaño. También se suma la figura del piñero de Doñana, una escena que pone en valor los usos tradicionales en la historia de la comarca. A estos se suman escenas ya consolidadas como el herrero, el ganadero, la escuela, el pescador, el agricultor, el censo, los Reyes Magos o el misterio, entre otras muchas.

Impulsado conjuntamente por la Asociación Belén Viviente de El Rocío y el Ayuntamiento de Almonte, el Belén estará abierto los fines de semana del mes de diciembre (los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20 y 21) en horario de 12,00 a 15,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas. Ubicado en el Polideportivo Municipal Carmen López, se ha habilitado un recorrido de más de 3.600 metros cuadrados, acondicionado para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Permitiendo disfrutar de decenas de escenas que recrean oficios tradicionales y pasajes propios del nacimiento del Niño Jesús.

Además, se ha renovado el diseño de la entrada, cuya fachada principal hace este año un guiño a la Ermita de Ntra. Sra. del Rocío, convirtiéndose en el gran símbolo de bienvenida a este espacio que fusiona los trajes característicos de la época con elementos de la indumentaria tradicional rociera. Una combinación que aporta identidad propia a este belén viviente y que lo diferencia de cualquier otro.

El acto inaugural ha contado con la presencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella, quien ha agradecido "la entrega de todos los figurantes y colaboradores que, con su implicación desinteresada, hacen posible dar vida a cada rincón de este espacio". La bendición del Belén por parte del rector del Santuario del Rocío, Francisco M. Valencia, ha sido el gesto con el que se ha puesto el inicio de esta nueva edición, tras el corte de la cinta por parte del primer edil y la vicepresidenta de la asociación, Rocío Poyato. También han estado presentes representantes de la Hermandad Matriz.

La propuesta de este Belén rociero se completa con pinceladas de música en directo, un mercadillo de productos típicos y servicio de cantina, creando un ambiente acogedor para todas las familias. Las entradas tienen un precio simbólico de 2 euros para niños y 3 euros para adultos, y su recaudación permitirá seguir mejorando esta iniciativa en futuras ediciones.