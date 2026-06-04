Saiz reitera que en el PSOE "son los primeros interesados en que se conozca la verdad" sobre el 'caso Leire Díez'

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una atención a medios. - CLARA CARRASCO / EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado que desde el PSOE "son los primeros interesados en que se conozca la verdad" a raíz de las últimas informaciones sobre el 'caso Leire Díez'.

"El Partido Socialista siempre actúa con contundencia en tiempo y forma, otros no pueden decir lo mismo. Pedimos respeto a los principios inspiradores de nuestro ordenamiento, uno de ellos es la presunción de inocencia", ha señalado la ministra en una atención con los medios en Palos de la Frontera (Huelva).

En esta línea, Saiz ha insistido en la "colaboración con la justicia" y ha secundado la posición de sus compañeros de gabinete. "Insisto coherencia, colaboración con la justicia y respeto al trabajo de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado", ha subrayado.

El Gobierno ha admitido este jueves que se produjeron reuniones entre la exmilitante del PSOE Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque se limitaron al "ámbito personal", según indican fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo reconoce estos encuentros después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en un informe que Díez se vio en varias ocasiones con González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes investigadores.

La UCO señala en este informe, incorporado al sumario del 'caso Leire Diez', que la investigada puso en marcha un serie de acciones que "mediante entrevistas personales con la directora de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Los investigadores señalan que existía una relación entre Díez y González previa a su nombramiento como jefa de la Guardia Civil, en septiembre de 2024 y constatan al menos tres reuniones entre esa fecha y abril de 2025.

Hasta el momento, el Ejecutivo había negado cualquier reunión con Díez ni con ninguna otra persona implicada en la trama, tal como aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el pasado jueves desde Granada: "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona", dijo Marlaska, precisando que ni con "Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo".