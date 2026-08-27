Las Salinas de Marismas del Odiel (Huelva) será el "excepcional" escenario para un espectáculo de Arcángel en septiembre

El artista 'Arcángel' en una actuación en el patio del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva trae el 26 de septiembre a las Salinas de Marismas del Odiel el espectáculo 'Tablao' del artista onubense Arcángel. La cita se convertirá en una experiencia "única" que permitirá disfrutar del flamenco, coincidiendo con la puesta de sol y en uno de los enclaves naturales "más privilegiados" de Huelva.

En una nota, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha explicado que el aforo será limitado a 200 personas al apostar el Consistorio por un formato "íntimo", en el que el paisaje, la luz del atardecer y la cercanía entre los artistas y el público "formarán parte del propio espectáculo", a lo que ha añadido que "esta propuesta une cultura y naturaleza, y va a permitir vivir el flamenco de una manera diferente en un entorno excepcional".

Para esta ocasión, el cantante onubense estará acompañado por un elenco de artistas con los que comparte lenguaje y complicidad artística, entre ellos, los guitarristas Francis Gómez y Benito Bernal; Antonio y Manuel Montes Saavedra, 'Los Mellis' a las palmas y coros; la bailaora Macarena López; y El Peca como artista invitado.

'Tablao' conmemora el décimo aniversario de uno de los proyectos más singulares del cantaor y compositor onubense. Hace una década, Arcángel grabó un disco en diferentes tablaos de Madrid, Sevilla y Barcelona, concebido como un homenaje a estos espacios tradicionales y a su papel fundamental en la conservación, transmisión y evolución del arte flamenco.

Manteniendo aquel espíritu original, esta gira aniversario reivindica nuevamente la esencia de los tablaos a través de una experiencia artística basada en "la cercanía, la autenticidad" y la interacción con el público.

Para facilitar el acceso al enclave, el Consistorio dispondrá de un servicio de autobús, que partirá a las 19,45 horas desde la explanada del Restaurante 'Amor a Mar' con destino a las Salinas Marismas del Odiel. Las entradas pueden adquirirse en la Taquilla del Gran Teatro de Huelva y a través de la plataforma municipal de venta de entradas, http://entradas.huelva.es/.