San Silvestre de Guzmán (Huelva) vivirá una romería histórica que celebra su quincuagésimo aniversario

Romería en honor a Nuestra Señora del Rosario de San Silvestre de Guzmán (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

San Silvestre de Guzmán (Huelva) se prepara para vivir la histórica celebración del 50 aniversario de su Romería en honor a Nuestra Señora del Rosario, una efeméride "muy especial" que contará con una programación conmemorativa extraordinaria para "engrandecer una de las tradiciones más destacadas del municipio".

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, los actos ya han comenzado en los días previos con el pregón del 50 aniversario, ofrecido por Manuel Diego Pareja Obregón, con el acompañamiento de los últimos 25 pregoneros, y continuarán a partir del 10 al 13 de abril, con el desarrollo de los días grandes de la romería.

Uno de los momentos "más significativos" tendrá lugar este viernes, 10 de abril, con el traslado, por primera vez, de la imagen de la Virgen del Rosario hasta el recinto romero del Alto de las Grullas, "un hecho histórico que marcará esta edición tan especial". Durante esta jornada también se celebrará la Función Principal y la presentación del monumento conmemorativo de este 50 aniversario.

El sábado 11 se vivirá otro momento destacado en el que se iniciará el camino con el estreno de la nueva carreta que portará el Pendón hasta el recinto romero y la tradicional parada en el monolito dedicado a la Virgen del Rosario, donde se compartirán momentos de encuentro y convivencia entre los romeros y romeras.

Ese mismo día, a la llegada al recinto romero se realizará una Procesión extraordinaria de la Patrona, con una ofrenda floral y el canto de la Salve por parte del coro.

El domingo 12 tendrá lugar uno de los actos "más representativos" de esta festividad, como es la elección y toma de posesión de los pendones por parte de la nueva mayordomía, además de la Misa de Romeros, en una jornada cargada de devoción y tradición.

El lunes 13 se pondrá el broche final con el traslado de la Virgen del Rosario de regreso a la Iglesia, cerrando así unos días de intensa emoción para todo el municipio.

El alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, ha subrayado la "relevancia" de esta efeméride, destacando que "se celebran 50 años de historia, de fe y de hermandad de todo un pueblo que se vuelca con sus tradiciones". Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de la Asociación de la Romería de la Virgen del Rosario, "fundamental para mantener viva y engrandecer esta festividad a lo largo de las décadas".

San Silvestre de Guzmán vivirá una romería para la historia, en la que sus 50 años se celebrarán con la emoción de siempre y la mirada puesta en el futuro.