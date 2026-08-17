Sanz anuncia que la evolución del incendio de Niebla (Huelva) permite la desescalada a fase de preemergencia

El incendio de Niebla deja un paisaje desolador en Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la tarde de este lunes que la evolución del incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) "permite desescalar" el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Así lo ha indicado el vicepresidente en una publicación en sus cuentas de redes sociales, consultada por Europa Press, donde Sanz ha destacado que "el trabajo ha sido enorme y el esfuerzo, titánico". "Avanzamos hacia la normalidad. Gracias a todos los que lo han hecho posible, peleando en cada palmo del terreno. Seguimos trabajando para su total control y extinción", ha remarcado.

Inicialmente, la superficie recorrida del incendio de Niebla se estimó en 38.000 hectáreas, aunque finalmente la superficie quemada se sitúa en 33.000. Tras su estabilización este domingo, el incendio pasó de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1, toda vez que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzaron su repliegue.

La dirección del plan informó sobre la estabilización a las 10,30 horas del domingo, después de transcurrir 36 horas continuadas de vigilancia en las que no se había detectado ningún foco ni presencia de llamas en un perímetro que alcanza los 210 kilómetros. Asimismo, se autorizó el regreso a sus viviendas de la totalidad de las 417 personas de 11 municipios afectados que habían sido desalojadas de manera preventiva por la proximidad del fuego.

De otro lado, se procedió a reapertura de todas las carreteras afectadas por el incendio, cuyo cierre o limitación de uso se había decretado y también se autorizó el regreso gradual de algunos de los medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aunque el Gobierno mantendrá desplegados recursos "clave", como los efectivos de la Guardia Civil.

En los momentos de mayor despliegue, el operativo llegó a movilizar más de 1.100 efectivos, junto a 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres, conformando uno de los mayores dispositivos desplegados para hacer frente a este incendio forestal.

Antonio Sanz ha incidido en que "se ha aportado el máximo de medios y ha habido una coordinación muy importante entre todas las administraciones", por lo que considera que "se ha dado respuesta a un incendio que, si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca".