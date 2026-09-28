Sanz cree que el Gobierno "se ha demostrado claramente incompetente para resolver el problema de la vivienda" en España

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, interviene tras la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria ‘Doctor Onésimo González’. A 28 de septiembre de 2026 en Hue - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha sostenido este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ha demostrado claramente incompetente para resolver el problema de la vivienda, y además demuestra su cara antisocial" en esta materia.

Así se ha pronunciado el vicepresidente andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante la inauguración de la nueva Unidad de Salud Mental Comunitaria 'Doctor Onésimo González' de Huelva, en la que, en relación a los problemas de acceso a la vivienda en España, Antonio Sanz ha criticado que "el Gobierno de España es incapaz de ofrecer soluciones", y ahora "está pagando las consecuencias de sus vaivenes, de su falta de iniciativa, de su falta de apoyo político, y especialmente de su incapacidad para resolver el problema".

"El Gobierno de la Nación se ha demostrado claramente incompetente para resolver el problema de la vivienda, y además demuestra su cara antisocial", ha aseverado Antonio Sanz antes de opinar que en España "hacen falta normas, apuestas claras por la solución a la vivienda", y al respecto ha lamentado que "no hay una iniciativa ni un respaldo" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez "para ello".

El consejero ha remarcado que el de la vivienda es "uno de los principales problemas que existen en toda España", y ha defendido que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) es "consciente de ello", y por ello ha desarrollado "compromisos de construcción de vivienda" y "apuestas por vivienda joven y por ofertas de suelo mucho más amplias y más baratas".

También ha destacado que "se ha apostado por una consejería propia" para la vivienda en el nuevo Gobierno andaluz conformado tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que además asume también las competencias en materia de juventud, "una unión absolutamente imprescindible para también garantizar la emancipación de los jóvenes y el desarrollo de su vida", según ha defendido Antonio Sanz sobre dicha nueva cartera del Gobierno andaluz que dirige la consejera Rocío Díaz.