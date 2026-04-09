El sector pesquero dispone ya de ayudas de 1,5 millones del Gobierno por temporales y el segundo tramo estará "en breve"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su reunión con representantes del secto pesquero de la provincia de Huelva. - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ISLA CRISTINA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este jueves que 300 de los 496 perceptores del sector pesquero de Huelva --208 de la provincia de Huelva--, Cádiz y Málaga que recibirán las ayudas del plan aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero tras el tren de borrascas tienen "ya disponibles" 1,5 millones de euros para el cobro, una vez completados los expedientes, y el Gobierno espera que el segundo tramo de beneficiarios "lo pueda hacer en un periodo muy breve de tiempo".

Así lo ha manifestado Planas tras una reunión en Isla Cristina con representantes del sector pesquero de la provincia de Huelva, con el que ha abordado cuestiones vinculadas al Golfo de Cádiz y a la actividad de la flota andaluza y de otras cuestiones de ámbito nacional "que tienen interés para todos" como la guerra en Oriente Medio, "que está afectando a la situación en general de todos los países y muy particularmente de la actividad del sector primario, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca".

En este sentido, el ministro se ha referido al sector pesquero, "con las medidas que ha aprobado el Gobierno de España" sobre "esa subvención de 20 céntimos en hasta el próximo 30 de junio para todos los buques y para toda la actividad pesquera efectuada en el país" y ha destacado que España ha sido "el primer país de la Unión Europea y hasta hace unos días el único en aprobar estas ayudas", toda vez que ha señalado que "ahora Francia se ha inspirado" en ellas "y también ha aprobado ayudas similares a la española".

Asimismo, ha subrayado "un elemento muy importante" que es la línea de crédito Ico-Mapa-Saeca "para hacer posible también cubrir las necesidades de liquidez temporales que puedan tener armadores y pescadores en este periodo, teniendo en cuenta la subida del precio del gasóleo", lo que supone una "dificultad para la flota" de la cual el Gobierno y su Ministerio son "conscientes", por lo que "se va a trabajar con la flota".

En relación con la disponibilidad de los fondos, el ministro señala que el sector le ha planteado "cómo acelerar el posible cobro de las ayudas, que en principio sería a la liquidación al final del semestre, y también para permitir la actividad de la flota". "Aquí no se trata de parar o trabajar, aquí se trata de la necesidad de poder cubrir los gastos para que la actividad pesquera sea rentable" algo que para el Gobierno "también es una necesidad, desde el punto de vista del abastecimiento alimentario".

"Por tanto, vamos a continuar trabajando con el sector pesquero para intentar abrir nuevas vías y conseguir hacer posible que se mantenga en un momento tremendamente inestable donde es muy difícil hacer una predicción con el cierre del estrecho de Ormuz y las subidas y bajadas de los barriles de petróleo. Eso tiene una consecuencia directa y es muy difícil para los pescadores y armadores trabajar y también para el Gobierno tomar las decisiones que queremos tomar, evidentemente, de apoyo", ha añadido.

Con respecto al anuncio de la Comisión de Pesca de la Unión Europea, "que ha anunciado que el próximo día 17 va a aprobar ayudas para flexibilizar el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca para apoyar al sector", el ministro ha subrayado que le parece "positivo" pero ha señalado que le va a pedir a la comisión "ir más allá" porque considera que "hace falta un marco general de referencia y de apoyo para que todo el sector pueda continuar trabajando".

Igualmente, Planas ha expuesto que en la reunión se ha hablado de otras cuestiones importantes para el sector pesquero del Golfo de Cádiz como la captura del boquerón, donde ha subrayado que "hemos conseguido progresos evidentes en los últimos años como consecuencia de la revisión de los informes científicos, que nos ha permitido multiplicar las capturas en niveles muy superiores a los anteriores", así como que, "ahora, de cara a 2027, se está trabajando con Portugal para lo referente al plan de gestión de la sardina".

De la misma manera, ha dicho que se está trabajando con el Instituto Oceanográfico Nacional para "lograr informes científicos contradictorios" con respecto a la cigala de la unidad funcional 30 "que nos permitan de forma más positiva recuperar parte de las capturas que el año pasado se perdieron" y que el Ministerio va a "continuar trabajando, como siempre, por el presente y por el futuro de la flota del Golfo de Cádiz, tanto la flota de artes menores como la de cerco y la de arrastre".

Finalmente, Planas ha destacado que se ha tratado de una reunión "positiva" y "constructiva, como siempre", por la "confianza mutua" que tiene "con el conjunto del sector" y ha hecho un llamamiento a "todas las administraciones" para "trabajar juntos de apoyo en un momento que es complicado para todos y donde es muy difícil predecir qué puede ocurrir mañana, pasado mañana o la semana que viene".