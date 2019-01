Seis diputaciones y el Ayuntamiento de Almería comienzan el año 2019 con los presupuestos aprobados

Publicado 30/12/2018 11:45:35 CET

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis de las ocho diputaciones provinciales de Andalucía van a comenzar el 2019 con sus respectivas cuentas aprobadas --de manera definitiva o inicial--. Estas son Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería. En cuanto a las capitales de provincia, es Almería el único Consistorio que ha aprobado sus cuentas para este año que entra antes de que se cerrase el 2018.

Así, el Ayuntamiento de Almería aprobó el 18 de diciembre en su fase inicial su presupuesto municipal para 2019 con un importe de 195,9 millones de euros. Las cuentas recibieron luz verde con los 13 votos de los miembros del equipo de gobierno (PP) y el apoyo de la concejal no adscrita Mabel Hernández, que recientemente abandonó las filas de Cs.

De su lado, a la Diputación de Almería, aprobó sus presupuestos con la mayoría absoluta de la que el PP goza en la institución este pasado sábado, 29 de diciembre. El presupuesto consolidado de Diputación, que incluye los organismos autónomos, asciende en total a 230,6 millones de euros. Además, Gabriel Amat presentó su dimisión oficial como presidente de la Diputación de Almería y diputado provincial por "motivos personales".

En cuanto a pueblos más importantes de Almería, ni Roquetas de Mar ni El Ejido han aprobado aún sus cuentas, si bien este último ya ha anunciado un presupuesto de 76 millones de euros para el próximo año y está a la espera de que el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno, ya que el municipio se encuentra inmerso en un plan de ajuste.

En otras provincias, como es el caso de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Jaén y Málaga, las cuentas que hay aprobadas son las de las diputaciones y no la de los consistorios. De este modo, el Ayuntamiento de Córdoba sólo tiene aprobadas las ordenanzas fiscales para 2019 (con el voto a favor del gobierno de PSOE e IU y del grupo de Ganemos Córdoba, y en contra de PP, Cs y UCOR), pero aún no ha aprobado los presupuestos, que el gobierno local de PSOE e IU negocia con el grupo de Ganemos Córdoba.

En cuanto a la Diputación cordobesa, el pleno aprobó el día 19 en sesión ordinaria del mes de diciembre, el borrador del presupuesto general del año 2019, cuya cuantía alcanza los 243,51 millones euros --un 1,92 por ciento más que el año pasado--, con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos, y en contra de PP y Ciudadanos. Algunos municipios importantes de la provincia que ya han aprobado sus presupuestos para 2019 son los de Lucena, Puente Genil, Cabra, Palma del Río y Baena.

Por su parte, en Sevilla también hay presupuestos en la Diputación pero no en el Ayuntamiento. El pleno de la diputación sevillana aprobó definitivamente el pasado 27 de diciembre el presupuesto de la institución para 2019, que asciende a 453,1 millones de euros, con el voto a favor del Grupo socialista y el voto contrario de todas las fuerzas de oposición.

En el caso del Ayuntamiento de Sevilla, fueron presentadas unas cuentas para 2019 que recogían un montante consolidado de casi 1.006 millones de euros de gastos, un 4,1 por ciento más que el año anterior y un diez por ciento superior al del inicio del mandato, pero todavía no han sido aprobadas. De otro lado, y por el momento, Utrera sí tiene cuentas aprobadas definitivamente mientras en Alcalá de Guadaíra y Mairena del Aljarafe están prorrogados.

Además, En el Consistorio gaditano no hay noticias de unas cuentas nuevas para 2019. Sin embargo, en Jerez se empezó a hablar y el 10 de diciembre el equipo de gobierno (PSOE) dijo que no descartaba tenerlos antes de final de año, pero no ha sido así. Algeciras, es la única de las tres grandes ciudades gaditanas que sí los tiene aprobados.

En cuanto a la Diputación de Cádiz, si se han aprobado las cuentas para el año 2019, así como la Relación de Puestos de Trabajo para el próximo año para adaptarla a las "necesidades" de la Diputación. El presupuesto consolidado, incluyendo a todos los organismos autónomos, asciende a 260.222.281 euros.

En Jaén la situación en similar, de hecho en el caso del Ayuntamiento no hay presupuestos nuevos ni se espera que los haya, al menos, por ahora, a pesar de que el pasado mes de octubre se prorrogaron oficialmente el del año 2017 con la intención de que permanecieran unos pocos meses y para centrarse en el de 2019 y presentarlo antes de que se cerrase el 2018.

DIPUTACIÓN DE JAÉN LOS APROBÓ EN NOVIEMBRE

De su lado, la Diputación de Jaén sí tiene sus cuentas aprobadas desde el pasado 29 de noviembre. Las cuentas para este año del órgano supramunicipal jiennense superan los 248,2 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 5,83 por ciento respecto al año anterior. El ahorro neto es de 14,5 millones de euros y el nivel de endeudamiento previsto es de un 48 por ciento, cifra que se sitúa por debajo del 75 por ciento del máximo permitido legalmente.

En el Ayuntamiento de Málaga no hay presupuestos, aunque recientemente el PP local y Ciudadanos, socio de investidura, han acordado distintas medidas para la aprobación del presupuesto para 2019. El regidor, Francisco de la Torre, no dio una fecha exacta sobre dichas cuentas, pero señaló que podría llevarse a pleno para su aprobación inicial en febrero de 2019.

En cuanto a la Diputación, el Pleno de este provincial aprobó el 28 de diciembre presupuesto para el año 2019, que asciende a 303 millones de euros, incluyendo todos sus entes. Las cuentas salieron adelante con los 17 votos a favor de PP y Ciudadanos. PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora votaron en contra.

Además, en pueblos malagueños, el equipo de gobierno de Marbella aprobó de forma definitiva en un pleno extraordinario que la Corporación municipal los presupuestos de 2019, que rondan los 283 millones de euros, un 15 por ciento más que los de este ejercicio. Estepona también aprobó de forma definitiva antes de Navidad el presupuesto municipal para el ejercicio 2019, que contempla unos ingresos de 104 millones de euros, sitúa los gastos en 99,8 millones de euros y prevé un superávit de 4,2 millones de euros.

SIN PRESUPUESTOS EN HUELVA NI EN GRANADA

Dos son las provincias andaluzas en las que no se han aprobado las cuentas ni en sus ayuntamientos ni en sus diputaciones, es el caso de Granada y Huelva. En el caso del Consistorio granadino, la semana previa a Navidad, el equipo de gobierno local del PSOE --que gobierna en minoría--, presentó una propuesta de proyecto de presupuesto para 2019, que contempla unos ingresos que ascienden a los 276,6 millones de euros, en torno a un 5,3 por ciento más que el de 2015, que es el que actualmente está en vigor tras ser prorrogado en los últimos ejercicios.

Para la semana siguiente estaban previstos contactos para el análisis con los grupos de la oposición de esta propuesta que han hecho los socialistas, aunque ya una buena parte del primer paquete de ordenanzas fiscales fueron rechazada por el Pleno, con los votos de PP y Ciudadanos el pasado 21 de diciembre.

De su lado, el equipo de gobierno de la Diputación, también del PSOE, tiene previsto presentar a principios de año un proyecto de presupuestos para negociar con los grupos de la oposición. De no salir adelante, funcionaría con el de 2018 prorrogado. En cuanto a municipios grandes granadinos, Motril, por ejemplo, no ha aprobado ningún presupuesto en lo que va de mandato.

Por último, en Huelva no hay presupuestos ni el Ayuntamiento ni la Diputación y, en lo que se refiere a pueblos onubenses, tampoco tienen cuentas para 2019 ni Almonte ni Isla Cristina.