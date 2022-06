Seleccionados los dos proyectos de emprendedores de la UHU (Huelva) que pasan a la segunda fase de 'De idea a Producto'

HUELVA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos 'Hecho en Café España' y 'ECOntador' han sido los dos proyectos seleccionado para la convocatoria 'De Idea a Producto', un concurso impulsado por Telefónica, a través de Andalucía Open Future, y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta, en coordinación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la UHU.

Según ha indicado la UHU en una nota de prensa, el objetivo de este concuros es fomentar el "emprendimiento como medio esencial para impulsar las iniciativas nacidas en el entorno universitario". Por ello, la Onubense ha valorado "la alta participación, calidad y propuesta innovadora" de las iniciativas presentadas.

De este modo, la iniciativa 'De Idea a Producto', dirigida al conjunto de la comunidad universitaria es un programa de aceleración de proyectos innovadores, en el que se han seleccionado, en el marco de su primera convocatoria, las mejores ideas de negocio a nivel andaluz --se han presentado más de 200 proyectos en toda la comunidad autónoma--, con el fin de apoyar su lanzamiento y puesta en marcha como producto-servicio.

Así, se han seleccionado los dos proyectos de la Onubense, ambos estrechamente vinculados a la sostenibilidad medioambiental, la economía circular y la eficiencia energética, con los títulos 'Hecho en Café España' y 'ECOntador', que se han llevado el primer y segundo premio, respectivamente.

La convocatoria ha registrado en la UHU un total de 12 ideas presentadas por universitarios onubenses, pertenecientes a diferentes ámbitos disciplinares, con títulos como 'Wonder', 'Algoritmo de supervisión para el aprendizaje de idiomas', 'CarMen' o 'GreenB'.

De este modo, con la reunión del pasado 20 de mayo de la Comisión Evaluadora del certamen, finalizó la fase de preselección del concurso. Durante este proceso, los participantes han tenido la oportunidad de formarse a través de charlas online y presenciales impartidas por expertos del sector tecnológico en materia de Blockchain, Inteligencia Artificial o Bigdata, además de sesiones especializadas en el ámbito empresarial (temas jurídicos, legales, financieros, etcétera).

Las sesiones presenciales, celebradas en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho, han tenido un componente práctico, con la presencia de emprendedores que han relatado sus experiencias al emprender sus respectivos negocios o en cómo superar los diferentes obstáculos en este camino, y han dado consejos a la hora de elegir la forma jurídica.

Estas charlas estuvieron protagonizadas por María José Martín, de la empresa de base tecnológica Nobelti R&D Engineering; Alonso Salguero, de GTA Ingeniería y Medioambiente, empresa con más de 20 años; y Esteban Acarregui, de Utrece Asesores.

HACIA LA SEGUNDA FASE

Teniendo en cuenta características como el carácter innovador, el potencial y viabilidad del proyecto, la incorporación de nuevas tecnologías, la repercusión social y alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la forma y fondo de sus contenidos, la Comisión Evaluadora seleccionó las dos iniciativas ganadoras que pasan a la 2ª Fase de Mentorización y Desarrollo de la Idea de Negocio.

En esta segunda fase, los dos proyectos seleccionados, 'Hecho en Café España' y 'ECOntador', serán incubados como startups durante un periodo máximo de dos meses, a los que se les brindarán sesiones de mentorización personalizada en formato 'one to one' sobre su idea de negocio, con mentores de reconocido prestigio.

Asimismo, por parte de Telefónica recibirán hasta 5.000 euros para el desarrollo del proyecto como MVP (producto mínimo variable), aportación que les servirá para sufragar gastos de compra de equipamiento inicial para el desarrollo de la actividad, material fungible, costes derivados del desarrollo, pruebas de campo, o realización de patentes.

El camino para estos emprendedores podrá completarse con su entrada en uno de los centros de aceleración de la iniciativa Andalucía Open Future impulsada por Telefónica, que les permitirá proseguir con la aceleración del proyecto.