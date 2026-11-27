Cerro de los ánsares en el Parque Nacional de Doñana. - JM PÉREZ DE AYALA/SEO BIRDLIFE

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

SEO/BirdLife ha advertido este viernes de que la población invernante de ánsares comunes en el Parque Nacional de Doñana ha caído desde los 80.000 ejemplares registrados en el pasado hasta los 3.700 contabilizados en el último censo, un descenso que vincula a los efectos del cambio climático, las sequías en el humedal y las temperaturas más benignas en el norte de Europa.

Según ha informado la organización conservacionista en una nota, el Equipo de Poblaciones de Aves del Grupo de Monitorización Ambiental de la ICTS-Doñana (EBD-CSIC) ha contabilizado únicamente 3.700 ejemplares durante el mes de enero de 2026 en el marco del Censo Internacional de Aves Acuáticas (IWC), coordinado por Wetlands International.

A pesar de esta reducción, SEO/BirdLife celebrará este sábado 28 de noviembre, a través de su grupo local en Sevilla, la trigésima edición del Recibimiento de los Ánsares, una jornada de observación, interpretación ambiental y divulgación en las marismas del Guadalquivir para dar la bienvenida a estas aves procedentes del norte de Europa.

Desde la entidad han señalado que el objetivo de esta convocatoria es disfrutar del fenómeno de la migración y recordar "la responsabilidad colectiva de conservar las rutas migratorias y los humedales de los que dependen millones de aves cada año".

Asimismo, han subrayado que "la recuperación de Doñana y la gestión sostenible de sus recursos hídricos son condiciones indispensables para garantizar que las generaciones futuras sigan asistiendo a la llegada de los ánsares a las marismas del Guadalquivir".

En su informe 'Atlas de migración: comportamiento espacial y dinámica temporal de las aves en España', SEO/BirdLife ha constatado que "numerosas" especies modifican sus patrones migratorios debido a las "alteraciones ambientales".

En el caso de Doñana, la organización ha apuntado que "la sobreexplotación del acuífero por la falta de gobernanza en la ordenación de los regadíos del entorno", junto al descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, reducen el periodo de inundación de la marisma y su función ecológica.

En esta línea, la entidad ha recordado que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ya ha mostrado su "preocupación" por el deterioro del espacio protegido, al señalar la sobreexplotación del acuífero, los retrasos en la restauración hidrológica y el declive continuado de las aves acuáticas invernantes como "amenazas" para la integridad del humedal.

Respecto a la distribución europea del ánsar común, SEO/BirdLife ha detallado que los núcleos de invernada se desplazan hacia latitudes más septentrionales ante las temperaturas invernales más suaves. De este modo, mientras en España desciende la presencia de estas aves en enclaves como Doñana, las lagunas de Villafáfila (Zamora) o la laguna de la Nava (Palencia), el núcleo principal se sitúa actualmente en los Países Bajos y crece el número de ejemplares en Alemania, Dinamarca y Suecia.

La organización ha incidido en que la pérdida de estos bandos, que tradicionalmente acudían al amanecer al Cerro de los Ánsares para ingerir arena con la que facilitar la digestión del rizoma de la castañuela, afecta al conjunto del ecosistema, dado que estas aves "contribuyen a la dispersión de semillas" entre distintos humedales y "favorecen" la conectividad ecológica.