Subdelegación destaca el "apoyo" a la recuperación del sector agrario de Huelva con las ayudas por borrascas

La subdelegada del Gobierno, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha destacado este martes el "compromiso" del Gobierno de España con el sector agrario de la provincia de Huelva con las ayudas publicadas este lunes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de un primer listado de 140.559 agricultores y ganaderos afectados por las borrascas, señalando que esto supone "un apoyo directo a la recuperación de explotaciones afectadas, la estabilidad de las rentas agrarias y el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural onubense".

Así lo ha indicado la Subdelegación en una nota, en la que indica que las borrascas registradas durante los meses de enero y febrero tuvieron una "especial incidencia" en Andalucía, con "impacto directo" en la provincia de Huelva.

La Subdelegación del Gobierno subraya que esta línea de apoyo beneficia "de forma significativa" al sector agrario de la provincia de Huelva, "especialmente afectado" por los citados episodios climáticos, con incidencias en explotaciones agrícolas, ganaderas y en producciones "estratégicas" del territorio, "clave para la economía del medio rural onubense".

Los importes asignados en esta primera relación oscilan entre los 5.000 y 25.000 euros por beneficiario, permitiendo anticipar el alcance de las compensaciones previstas.

Para la percepción efectiva de estas ayudas, los titulares incluidos en el listado deberán formalizar la aceptación expresa en el plazo de 15 días hábiles, comprendiendo entre el 7 y el 27 de abril, ambos inclusive. Dicha aceptación incorpora una declaración responsable mediante la cual se acredita la existencia de daños derivados de los fenómenos meteorológicos adversos, así como la adecuación de la cuantía asignada al coste real de los perjuicios sufridos.

El procedimiento podrá realizarse a través de entidades colaboradoras, organizaciones profesionales agrarias o asesorías habilitadas, así como directamente mediante el registro electrónico del FEGA.

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la próxima publicación de un segundo listado de potenciales beneficiarios, por lo que aquellos titulares que no figuren en esta primera relación deberán aguardar a dicha actualización.