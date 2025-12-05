Subdelegación reconoce a personas e instituciones de Huelva por sus valores constitucionales

Entrega del Premio Martín Alonso Pinzón y otros siete reconocimientos por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Huelva ha conmemorado este viernes el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución Española en un solemne acto celebrado en la Sede Espacio Escénico de las Cocheras del Puerto de Huelva, con la entrega del Premio Martín Alonso Pinzón a UGT y CCOO, además, ha recocido a título póstumo a otras siete personas por sus valores constitucionales.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, el Premio Martín Alonso Pinzón a UGT y CCOO, se ha entregado en reconocimiento por su "determinante papel" en el proceso de construcción de la democracia española y por el "imprescindible compromiso" de sus acciones por los derechos laborales, por la educación, la sanidad, las pensiones, la vivienda y la unión de la clase trabajadora fundamental para la consolidación democrática del sindicalismo.

En este sentido, la subdelegada ha reivindicado ante autoridades civiles, judiciales, académicas y militares, representantes institucionales y socioeconómicos y ciudadanía de la provincia los valores de la Carta Magna, ya que "hace 47 años se inició el cambio hacia un escenario de derechos y libertades tras una larga y oscura dictadura y un silencio político impuesto".

"Un cambio cuya materia política no fue el miedo, sino la esperanza de consolidar un estado de derecho político basado en la libertad, democracia y derechos fundamentales, valores constitucionales consolidados en este 47 Aniversario de la Constitución del 78, protegiendo a todos los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones", ha señalado.

Asimismo, ha resaltado, que aquel 6 de diciembre de 1978, el conjunto de España "se pronunció favorablemente con una mayoría de casi el 92% de los sufragios" y la provincia de Huelva fue la cuarta de toda España que votó más favorablemente la constitución. "Celebramos el entendimiento en el que aprendimos a convivir y queremos homenajear a todas las personas, colectivos, instituciones y ciudadanos anónimos que lo han hecho posible", ha señalado.

"Queremos transmitir a nuestros jóvenes la importancia y el valor de vivir en democracia, poniendo en valor los derechos actuales frente a la ausencia de libertades", ha añadido la representante institucional. Una democracia que debemos defender y conquistar cada día frente a las amenazas", ha subrayado.

Así, la subdelegada ha indicado que UGT y CCOO son "garantes de la libertad y los derechos fundamentales de todos los trabajadores, íntimamente unidos, un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, ha incidido la Subdelegada".

Así, ha matizado que a esta Constitución, "le debemos no sólo la articulación de nuestra pluralidad y diversidad territorial, sino la garantía de los deberes y derechos de la ciudadanía. De ahí, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud porque fue mucho el esfuerzo, los desvelos y la dedicación".

El secretario general de UGT, Francisco Gutiérrez, ha subrayado que este galardón es "un homenaje a las mujeres y hombres que han construido la historia de UGT Huelva, a su presente y a su futuro, a sus luchas, conquistas y compromiso incansable con la justicia social". "El progreso de nuestra provincia ha estado ligado al papel representativo de UGT. Ha sido un sindicato que ha sabido unir reivindicación y responsabilidad, convicción democrática y voluntad de diálogo", ha incidido.

Por otro lado, la secretaria General de CCOO, Julia Perea, ha manifestado que es "un orgullo recibir este reconocimiento que pone en valor nuestro compromiso con los valores democráticos". "Una democracia que fue posible en el tiempo gracias a un hilo conductor, el movimiento obrero organizado. Nació en un tiempo en el que ejercer la libertad tenía costes personales muy altos. Nuestros compañeros fueron perseguidos, encarcelados, despedidos y asesinados", ha afirmado.

RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS

Por otra parte, en esta edición la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva ha reconocido a título póstumo a siete personas, como los siete padres de la Constitución que "han recorrido un camino coherente con los valores que sostienen nuestra convivencia democrática encarnando con hechos su compromiso".

Por un lado, la periodista Ana Vives, "ejemplo de sensibilidad y rigor periodístico en sus contenidos, firma de su profesionalidad y ética y baluarte de los valores constitucionales inherentes a ello". Otro de los reconocimientos ha sido para Elena Ruiz Ángel, por su "profundo compromiso con su partido, con las políticas de izquierda y la juventud, constante y tenaz, fue siempre fiel a sus ideas y defensora de la igualdad, la libertad y la justicia social, profundos valores constitucionales".

También ha sido reconocido el exconsejero de la Junta de Andalucía Isaías Pérez Saldaña, "ejemplo de compromiso y de servidor público, es recordado por compañeros y adversarios políticos por su incansable trabajo y su actitud permanente de escucha y consenso, valores constitucionales que nos dejó como legado y que hoy merecen nuestro reconocimiento". Asimismo, el exalcalde de Huelva y expresidente del Puerto de Huelva José Antonio Martín Rite, descrito por quienes le conocían como "una gran persona de diálogo, consenso y profundamente comprometido con los valores democráticos, ejerció su dedicación al servicio público con honestidad, humildad y cercanía".

Asimismo, otro reconocimiento es para Félix Pérez Miyáres, que desempeñó "un papel fundamental" en la construcción de la autonomía andaluza, siendo el primer delegado del Gobierno en Andalucía tras la llegada de la democracia y consejero de Agricultura y Pesca en la etapa preautonómica de la Junta de Andalucía.

El joven deportista Hugo Millán también ha sido homenajeado, por sus "valores emanados de la Constitución como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto al adversario, la inclusión y la perseverancia," todos ellos hacen que SuperHugo "permanezca como un referente para la juventud siempre en nuestra memoria, y en nuestros corazones, enseñándonos en palabras de su madre "a ser felices y a vivir".

La Moni de Huelva es otra de las homenajeadas, ya que se convirtió en "un símbolo de valentía y resistencia en la lucha por la libertad y el respeto a la diversidad", además de "figura ilustre en su tierra, cuenta actualmente con la medalla de la ciudad y una calle a su nombre", por lo que será "siempre seña de identidad de una Huelva que llevó siempre por bandera".

Mención especial a Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana, con su Otoño Cultural Iberoamericano por su labor de difusión y hermanamiento entre las culturas de los pueblos de Hispanoamérica y la provincia, convirtiendo a Huelva en centro de arte y cultura, abarcando literatura, artes plásticas, música, danza y pensamiento.

La subdelegada les ha agradecido "su compromiso firme y compartido y su aportación a nuestra Carta Magna". "Les invito a buscar el encuentro en lugar del enfrentamiento abandonando la crispación, el desprecio, la desinformación, la confrontación interesada y busquemos la voluntad del consenso, el apoyo a la razón y a la ciencia porque no hay libertad al margen de la democracia y al margen de la democracia y la libertad, no hay dignidad y progreso", ha finalizado la subdelegada.