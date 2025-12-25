La subdelegada destaca las "potentes inversiones" del Gobierno en infraestructuras de comunicación en Huelva

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, durante la entrevista. - EUROPA PRESS

HUELVA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la "apuesta decidida" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la provincia en cuanto a infraestructuras de comunicación que "se van materializando" con las "potentes inversiones". De este modo, ha remarcado que "desde que en 2018 que llegó el gobierno progresista a España, solo en Huelva se han destinado más de 83 millones de inversión" en infraestructuras de carretera.

Así lo ha indicado Rico en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que "ahora mismo" se están abordando arreglos en carreteras como, por ejemplo, "en la Nacional 433" y se está ultimando "el tramo de Valdezufre-Higuera de la Sierra", pero "también se va a iniciar con Jabugo y Cortegana o en la N-435", así como se ha referido a la reciente adjudicación del tercer carril en la A-49 "en más de tres kilómetros" de acceso hasta Huelva desde San Juan del Puerto, "entre otras muchas actuaciones".

"Y todo eso es por intentar mejorar la regularidad superficial de nuestras vías, darles un toque de seguridad vial. También hemos arreglado la H-30, la H-31, todos los accesos de Gibraleón, San Juan del Puerto y Palos de la Frontera para llegar a Huelva y ahora vamos a actuar también en La Ribera y se va a hacer una apuesta de 50 millones para el arreglo de la A-49. Y todo es apuesta económica para que los ciudadanos circulen en circunstancias de seguridad", ha añadido.

María José Rico ha recordado que acaba de culminar "una obra muy potente que tiene que ver con la línea Huelva-Zafra, que no solamente ha reducido 18 minutos de recorrido de Huelva-Jabugo, sino también más de 25 de Huelva-Zafra" y que ha supuesto "más de 250 millones" y que "también afecta la autopista ferroviaria del corredor del Atlántico desde el Puerto de Huelva" porque el Gobierno quiere "que sea una autopista ferroviaria dentro de ese corredor Atlántico que vaya de Huelva a Madrid. De hecho, queremos llegar hasta Zaragoza", ha explicado.

"Enlazar el puerto con carretera es fundamental, porque el puerto de Huelva además es un puerto logístico e intermodal que apuesta por estas conexiones ferroviarias y de carretera y es la joya de la corona para del Gobierno de España, que lo cuida mucho. Recientemente se ha inaugurado la rampa ro-ro en el Muelle Sur, que igualmente contado con una inversión muy potente. Es un puerto que además tiene que ser sostenible. Por ello, también se va a llevar a cabo el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica", ha señalado.

ALTA VELOCIDAD

De otro lado, con respecto a la llegada de la Alta Velocidad a Huelva, la subdelegada ha subrayado que "nunca Huelva había estado en esta posición". "Nunca se había aprobado un estudio informativo. Habíamos aprobado una declaración de impacto ambiental y acabamos de adjudicar ya la redacción de los proyectos a esos cinco tramos con una apuesta de más de 1.600 millones de euros".

En este sentido, ha recordado que ahora hay "un plazo máximo de 42 meses para que estos procesos de delimitación de los proyectos de redacción del mismo concreten cómo va a ser ese trazado".

"Y, además, el ministro --Óscar Puente-- ha sido muy hábil a la hora de decidir que los cinco proyectos para construir la plataforma de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva se vaya haciendo de manera independiente, porque esto quiere decir que si algún proyecto se anticipa y podemos avanzar el constructivo se irá haciendo y no tiene por qué ser de manera simultánea", ha explicado.

Rico ha manifestado que esto supone que "se podrían anticipar", lo que significa que "no tiene por qué agotarse el plazo de 42 meses que aparece reflejado en los pliegos", aunque no se aventura a dar un plazo para la finalización del trazado porque considera que "sería un poco temerario", pero ha asegurado que "la velocidad también se va a trasladar a tramitación del procedimiento". "Nunca habíamos estado en el momento procesal de la adjudicación de los proyectos, dentro de lo que fija el itinerario de la ley de contratos del sector público, con lo cual es una realidad".

"Ojalá que acabe lo más pronto posible, pero hemos dado pasos de gigante y como dice el ministro, ni un paso atrás. Estamos alineados con la alta velocidad y con la mejora de la línea convencional, que no se nos olvide. Esas son las grandes apuestas ferroviarias: La línea Huelva-Zafra, que ya es una realidad, la mejora de la línea convencional; la autopista ferroviaria portuaria y el AVE", ha dicho antes de concluir que "no son más que buenas noticias y ejecuciones que estamos viendo que son realidades".