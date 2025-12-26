Subdelegada en Huelva destaca que el Abono Único permitirá a los onubense viajar mejora su movilidad por el territorio

Abono Único de transporte. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha valorado "muy positivamente" la aprobación del Abono Único. Una nueva iniciativa del Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que "permitirá mejorar la movilidad de millones de personas", también de la provincia de Huelva, a través de un sistema de transporte público "más sencillo, integrado y accesible".

El Abono Único estará disponible durante la segunda quincena de enero de 2026, y permitirá "viajar de forma ilimitada" durante 30 días en tren y autobús por todo el territorio nacional, ha indicado la Subdelegación en una nota.

Este nuevo abono es personal e intransferible, e integra en una sola tarifa plana los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe, así como los autobuses interregionales de titularidad estatal, con un coste de 60 euros para adultos y 30 euros para jóvenes menores de 26 años --nacidos a partir del 1 de enero del 2000--, previa inscripción en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

María José Rico, ha subrayado que esta medida "no sustituye a los títulos ni las bonificaciones existentes", sino que se suma a ellos, "siendo compatible con otros abonos respetando las competencias de las distintas administraciones y sin imponer adhesiones obligatorias".

Asimismo, la subdelegada ha señalado que esta iniciativa supone un "avance significativo" hacia un modelo "más sostenible, económico y accesible", y que "facilitará la movilidad de los onubenses por todo el territorio nacional, beneficiando especialmente a las personas que utilizan el transporte público de forma habitual".

PRÓRROGA A AYUDAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Asimismo, la subdelegada ha destacado que el Gobierno de España también ha aprobado la prórroga de las ayudas al transporte público para que a partir del 1 de enero se mantengan en vigor las bonificaciones actuales al transporte, adaptadas a los distintos servicios y territorios, prolongando así las medidas de apoyo a la movilidad durante todo el año 2026.

Así, en los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años; el bono de diez viajes con un 40% de descuento; y el abono mensual nominativo con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años. En cuanto a los transportes públicos de competencia autonómica y de entidades locales, se prorroga igualmente la gratuidad infantil; los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años; y la bonificación del 20% al resto de abonos.

Estos últimos con una novedad: el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible financiará este descuento independientemente de que la administración competente decida financiar un 20% adicional o no.