La subdelegada en Huelva destaca la asistencia "ágil y sensible" a víctimas de Adamuz, que ya reciben las ayudas

Archivo - La subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico durante el acto de hermanamiento entre los municipios de Huelva y Adamuz tras el accidente ferroviario. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado la asistencia "inmediata y cercana" con las víctimas y familiares del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del 18 de enero y que ocasionó 46 víctimas y más de 400 personas lesionadas, ya que "todo lo que han pedido se ha intentado gestionar". Además, ha asegurado que más de 170 personas afectadas ya han comenzado a cobrar las ayudas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rico ha indicado que la Subdelegación de Huelva fue designada como interlocutora institucional, por ello, se puso en funcionamiento el 28 de enero una oficina integrada de atención a los damnificados, que "sigue atendiendo presencialmente y telefónicamente". "Por aquí han pasado presencialmente más de 170 personas que han sido atendidas en la oficina y de manera telefónica. Estamos todos los días, y yo me incluyo también, atendiendo a personas".

Así, ha destacado que la atención ha sido "inmediata" y el apoyo de los tres funcionarios, junto a la misma subdelegada, están haciendo "una labor cercana y dura porque hay que gestionar un duelo desgarrador".

Además, ha valorado la colaboración con el comisionado de la Junta de Andalucía, Jaime Mora, de manera "escrupulosamente sensible pero prudente". "Estoy totalmente tranquila en el sentido de que recibo todos los días agradecimiento de todas las personas con las que tratamos".

"Hemos contactado con las 482 personas que iban en sendos trenes, con personas de nacionalidad distinta. Les hemos llamado telefónicamente a todos para ofrecerles nuestros servicios, para que supieran que el Gobierno de España tiene a su disposición una oficina que están pendientes de ellos y que hay una comisión de investigación del accidente ferroviario que está intentando esclarecer los hechos porque todos queremos llegar a saber la verdad", ha explicado.

Al respecto, ha indicado que a "los cinco días" del accidente ya se emitió el primer informe preliminar por parte de la Comisión de Investigación del Accidente Ferroviario, y "tanto los presidentes de Adif y Renfe como el ministro de Transportes, Óscar Puente, están compareciendo y ofreciendo explicaciones de manera frecuente".

"Tenemos que depurar responsabilidades, claro que sí, ver cómo se actuó, ver dónde está el fallo y corregirlo para que esto no vuelva a ocurrir y esa es la voluntad del Gobierno, el primero que lo quiere es el ministro, que está dando una imagen de valentía, transparencia, compromiso, llevándose todas las críticas que recibe. Pero también tenemos que trabajar en paralelo y en silencio con las familias afectadas", ha señalado.

"Yo he estado reunida con muchos de ellos en varias ocasiones y nos hemos acercado a pueblos donde han querido que les vayamos a visitar porque no tenían fuerza para moverse. Además, nos interesamos por ellos, los llamamos, les hemos escrito, y cuando hemos recibido quejas les hemos dado debida respuesta. Y lo vamos a seguir haciendo", ha apuntado.

AYUDAS

En este sentido, Rico ha indicado que el plazo de las ayudas extraordinarias, que son "las primeras en la historia de España que se dan a un accidente", finalizó el 5 de junio y "ya han cobrado muchísimas personas las ayudas"

"Hemos tramitado 305 solicitudes. De ellas ya están pagadas más de 170, en fiscalización en torno a diez y 20 en plazo de alegaciones. Estamos haciendo una buena labor y la agilidad y la sensibilidad no ha podido ser mayor", ha detallado.

Así, ha indicado que se ha abonado "72.000 euros a los fallecidos", pero luego "también hay un baremo de cero a 14 en una categoría en función de las secuelas médicas que hayan quedado, psicológicas y físicas, desde 2.400 hasta 84.141 euros". Además, hay un segundo paquete que "lo cubre el seguro obligatorio de viajeros, que ahí responde la compañía aseguradora de Renfe y la de Iryo". Por último, el tercer bloque económico que se va a dilucidar en el ámbito judicial, que es la responsabilidad civil.

Desde la Subdelegación, según ha indicado Rico, las tareas encomendadas eran, por un lado, "lo más duro, compartir la noticia trágica, con la intervención impecable y profesional de la Guardia Civil" que fue la que tuvo que comunicarles a las familias una vez que se certificó por parte del juzgado de Montoro".

"Posteriormente, a todos los heridos y fallecidos que han venido a la Sudbelegación del Gobierno a presentar sus expedientes los hemos ayudado con la tramitación para que no hubiera ningún problema. En la oficina de Renfe habilitamos un espacio para que pudieran recoger los enseres de sus familiares. Les hemos ayudado en la atención psicológica, cuyas sesiones se han prorrogado y vamos a continuar. Todo lo que nos han pedido lo estamos intentando gestionar", ha dicho.

También, según ha comentado la subdelegada, se están tramitando con la Comunidad de Madrid, "con Andalucía ya se resolvió", el compromiso por parte del Gobierno de España a reconocer el contingente no como enfermedad común, sino como accidente laboral, para que se incrementara la base reguladora y cobraran el cien por cien. "Ya lo hemos arreglado en Andalucía, porque había un problema con el programa informático que tenía el SAS y al final lo ha adaptado y estas personas están ya cobrando con carácter retroactivo".

Por otro lado, Rico ha señalado que ese día iban muchos alumnos de auxiliares de instituciones penitenciarias y "como algunos desgraciadamente fallecieron y otros están heridos, hay gente que tiene un shock postraumático, por lo que les es imposible coger el tren y volverse a examinar este año", se está gestionando que se habilite un lugar en Huelva para realizar el examen.

"Hasta ese nivel de detalle estamos trabajando. Aquí hay un problema de humanidad, pero no quiero que sientan orfandad porque no la tienen, aquí hay un equipo trabajando y lo vamos a seguir haciendo, ya que esto todavía no ha acabado", ha subrayado.

FUNERAL DE ESTADO

Por otro lado, la subdelegada ha explicado que no se hizo el funeral de Estado porque "la herida estaba muy abierta y era muy reciente" y "se respetó el deseo de las víctimas".

"Contactamos con los familiares de los fallecidos y la mayoría no quería. Estaban tan sumidas en ese dolor que el Gobierno de España respetó la voluntad de las víctimas. Y esto quiero que quede claro, porque hay gente que le gusta ver la foto en situaciones de dolor y aprovechar el desgarro popular para sacar un rédito político, pero yo no lo voy a hacer nunca y mi Gobierno tampoco", ha enfatizado.

Además, ha subrayado que durante la Cumbre Hispano-Lusa se hizo un pequeño homenaje, a propuesta de la UNIA, pero fue "privado y modesto" con el personal de la universidad herido, y "no destinado solamente a María Clauss y Óscar Toro".

Además, ha señalado que en similar sentido se va a hacer un homenaje en el centro penitenciario y en el Centro de Inserción Social (CIS) porque "hubo gente fallecida que trabajaba allí".