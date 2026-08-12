Sigue en directo el eclipse solar del 12 de agosto por streaming

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

España vive este 12 de agosto de 2026 un hito histórico con el primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de un siglo. La sombra de la Luna cruzará el país de oeste a este, regalando la franja de totalidad a buena parte del norte peninsular y Baleares, mientras que en el resto del territorio el fenómeno se contemplará de forma parcial.

Para no perder detalle del acontecimiento, diversos medios e instituciones desplegarán un amplio dispositivo con múltiples señales de vídeo en directo. Desde los telescopios avanzados del Observatorio de Yebes hasta retransmisiones desde tierra y un vuelo especial a 10.000 metros de altura, recogemos aquí la oferta disponible para seguir el eclipse mediante señales de streaming.

SEÑAL DE EUROPA PRESS DESDE TARRAGONA

Europa Press ofrecerá una cobertura en directo centrada en el seguimiento del eclipse solar total desde Alcanar (Tarragona).

Esta retransmisión permitirá observar la progresión completa del fenómeno y el momento de la totalidad desde este punto estratégico de la geografía catalana.

DIRECTOS EN STREAMING EN REDES SOCIALES

Europa Press realizará un seguimiento especial a través de sus canales digitales, difundiendo la señal y los mejores momentos del eclipse en directo a través de sus perfiles oficiales en X, Facebook, TikTok y YouTube.

OBSERVATORIO DE YEBES: OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE EN LUZ BLANCA

Ofrecida institucionalmente por el Gobierno de España a través de RTVE, esta señal proviene de la Torre Solar del Observatorio de Yebes (Guadalajara). Utiliza un filtro de luz blanca que reduce la radiación solar para mostrar en detalle las manchas solares y las regiones frías generadas por el magnetismo.

Durante la fase de totalidad el filtro se retirará para captar el anillo de diamantes, las perlas de Baily y la corona solar. Una vez superado el tercer contacto, la retransmisión repetirá el proceso inverso y restituirá el filtro para mantener la observación segura.

OBSERVATORIO DE YEBES: OBSERVACIÓN EN H-ALFA

También producida por el Gobierno de España mediante RTVE desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara), se capta de forma simultánea con un telescopio Lunt. Su filtro deja pasar únicamente la longitud de onda de 656,3 nanómetros para estudiar en rojo intenso la textura solar, playas y protuberancias de gas.

Al no poder retirarse el filtro durante la totalidad, la corona solar apenas destacará en pantalla. Su atractivo principal radica en ofrecer una visión complementaria enfocada en la actividad de las masas de gas solar.

AVIÓN DE IBERIA

Iberia retransmitirá el eclipse a 10.000 metros de altitud mediante un vuelo especial equipado con conectividad wifi Starlink y tres cámaras. A bordo viajarán 30 astrónomos para analizar el fenómeno, iniciándose el streaming a las 19:33 horas tras despegar a las 19:13.

Tras un viraje de ensayo entre las 19:42 y las 19:44 horas, el vuelo emitirá la fase de totalidad a las 20:29 horas. La retransmisión finalizará sobre las 21:00 horas al comenzar el descenso del avión.