La subdelegada señala que está pendiente de las labores por el accidente de Urda para saber si hay víctimas de Huelva

Minuto de silencio en la Subdelegación del Gobierno en Huelva este jueves por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado este jueves que desde la Subdelegación se encuentra "muy encima" de las labores de rastreo para conocer si hay víctimas o afectados de la provincia de Huelva en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda, que ya ha dejado 69 personas fallecidas y 110 heridos, de los cuales 50 permanecen en distintos niveles de "preocupación", según ha indicado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo ha manifestado la representante del Ejecutivo en declaraciones a los medios durante el minuto de silencio guardado este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en la capital onubense en homenaje a los fallecidos y damnificados por este suceso.

Rico ha explicado que en estos momentos "se están analizando varios cuerpos" y que progresivamente se irán realizando los traslados de información sobre la procedencia y localidad de los mismos.

En este sentido, ha reconocido el interés de la Subdelegación por el ámbito provincial ante las llamadas de "diversos alcaldes". "Yo estoy muy interesada por Huelva, como ustedes se imaginarán, porque tenemos alcaldes llamándonos de personas que son de sus pueblos y que no contactan las familias con ellos. Estamos muy encima", ha dicho antes de matizar que "algunos han confirmado después que estaban bien", por lo que ha insistido en que no quiere "generar alarma", sino "todo lo contrario".

Por ello, la subdelegada ha apelado a la cautela hasta que no concluyan los peritajes e identificaciones forenses. "Hasta que la autoridad judicial no determina la identificación y el lugar de procedencia de los cadáveres, que se lo hacen en primera instancia a sus familiares, no puedo adelantarles nada de esto. Por eso os pido un poquito de paciencia y prudencia y que les dejemos trabajar", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que "cuando alguien detecta que le falta alguien y en el recuento no sale, la gente suele descolgar y llamar a ver si tenemos algo más de información".

COMUNICACIÓN PRESENCIAL Y ASISTENCIA PSICOSOCIAL

María José Rico ha insistido en el "rigor" del procedimiento y sobre Fátima Báñez ha señalado que sabe que "se adelantó por medios" su fallecimiento pero "ha salido el presidente de la CEOE para desmentirlo y siempre queda la esperanza" por lo que considera que hay que esperar "a que tengamos un resultado fiable que certifica la autoridad judicial", ha recalcado, incidiendo en que las comunicaciones a los allegados no se efectúan de manera telemática.

"Han llegado informes de que hay personas que reciben por SMS. No, lo hacen de manera presencial, acompañados de psicólogo, con un tacto impecable", ha puntualizado.

Al hilo de ello, ha querido felicitar la labor de los puntos de tratamiento psicosocial desplegados en estaciones y recintos habilitados, así como la activación del Plan de Atención a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios (PAFAF) por parte de Renfe.

"Todas las ayudas son pocas, todas las manos que se tengan que desplegar para ayudar a las personas que, imaginaros el quiebro y el impacto de una noticia tan dura, para que se sientan por lo menos apoyadas y acompañadas en este trance tan trágico", ha subrayado.

En esta línea, ha reiterado que la gestión informativa permanece centralizada en el lugar de los hechos bajo un estricto protocolo policial y legal. "La información se centra toda en la zona cero, bajo la autoridad judicial, la privacidad y el tratamiento impecable que hace la Guardia Civil y todos los forenses que están llevando a cabo la identificación", ha aseverado.

DESPLIEGUE ESTATAL

Durante su intervención, la subdelegada del Gobierno ha agradecido el comportamiento solidario de los municipios y ha instado a poner en valor el trabajo operativo articulado por la Administración General del Estado en el lugar del siniestro.

Rico ha detallado el volumen de recursos movilizados, destacando los "más de 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)", los "más de 422 efectivos de la Guardia Civil que están en la zona cero", además de "más de 53 policías nacionales y 130 efectivos de Protección Civil".

La subdelegada ha recordado que estos efectivos intervienen de manera coordinada bajo las directrices del Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha, al ostentar la competencia en la gestión directa de la emergencia.

"La prioridad, como muy bien apuntaba en la última comparecencia el presidente del Gobierno hace unos momentos junto con el presidente de la comunidad autónoma, es abordar la emergencia y cuidar. La prioridad son las víctimas, los familiares, los allegados", ha resaltado. Además, ha avanzado que con la intervención de las grúas pesadas se prosigue con la retirada de componentes y restos de las unidades ferroviarias siniestradas "para intentar localizar algún cadáver más".

En el ámbito sanitario, Rico se ha felicitado por el volumen de altas hospitalarias registrado tras la atención médica inicial. "Contentos en parte porque la mayor parte de aquellas personas que estaban gravemente ingresadas ya han sido dadas de alta, más de 60, con lo cual deseamos una pronta mejoría a todos los que están enfermos".

COMPROMISO DE INVESTIGACIÓN

Rico ha reiterado el pesar institucional por la magnitud del accidente. "Trasladar, cómo no, nuestro más sentido pésame a todas las familias, allegados, personas cercanas, queridas y conocidas de las víctimas; hacerle llegar nuestro dolor, nuestra consternación y el abrazo solidario del Gobierno", ha expresado.

Sobre los trabajos técnico-científicos desarrollados en el Instituto de Medicina Legal de Urda, la subdelegada ha puesto en relieve el cometido del equipo desplazado, compuesto por "más de 25 forenses que están identificando poco a poco a las víctimas", y la estricta reserva con la que trabaja el Instituto Armado. "La Guardia Civil en este sentido hace un papel muy importante porque comunica personalmente y de manera totalmente confidencial a los familiares una vez que ya tienen la autorización judicial".

"Yo sé que estamos todos con la incertidumbre y la esperanza y la desesperanza de localizarlo, pero tenemos que dejar trabajar a todos los operativos, tenemos que dejar trabajar a la Guardia Civil, a los forenses y por supuesto a la autoridad judicial que está liderando todo este procedimiento para que sea riguroso, impecable y pulcro", ha recalcado Rico.

Por último, la subdelegada ha transmitido la determinación de la Administración Central para el esclarecimiento de lo acontecido en las vías de Urda, alineándose con las directrices manifestadas por el Presidente del Gobierno.

"El compromiso del Gobierno es investigar hasta el final, llegar hasta el final, esclarecer los hechos y, si se atisba cualquier resquicio de negligencia o cualquier fallo de seguridad, se van a adoptar todas las medidas con determinación y con contundencia para que esto no vuelva a suceder. Si hay que reforzar todo el sistema de seguridad ferroviario, se va a hacer, sin duda alguna", ha concluido.