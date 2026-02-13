Sucesos.- Detenidas 44 personas en una operación contra el apoyo a narcolanchas en Andalucía y Ceuta

Agentes de la Guardia Civil durante la operación 'Ánfora'. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad publica y han sido aprehendidos mas de 16.000 litros de combustible destinados al apoyo logístico de narcolanchas en una operación que se ha desarrollado en Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el aumento de llegadas de narcholanchas a la zona de la ría Carreras de Isla Cristina (Huelva) para abastecer de combustible a las embarcaciones de alta velocidad que introducen hachís y marihuana por la costa sur peninsular dio inicio a la operación 'Ánfora'.

De este modo, según explica la Guardia Civil, la organización utilizaba garajes situados bajo bloques de viviendas para almacenar el combustible, lo que era un riesgo para las personas que vivían en estas viviendas. Repostaban las petacas en estaciones de servicio y las transportaban en vehículos particulares hasta las 'guarderías', donde una vez almacenadas, quedaban a la espera de ser cargadas en furgonetas para llevarlas a las embarcaciones.

Asimismo, los delincuentes huían a gran velocidad al ver a los agentes y llegaban a embestir a vehículos oficiales. En otras ocasiones abandonaban las furgonetas cargadas, con riesgo de explosión.

La operación ha culminado con 17 registros en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Ceuta, Y 44 detenidos, además de que se ha intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico.

También, se han bloqueado 35 cuentas bancarias, criptomonedas, e intervenidos 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones, todas ellas relacionadas con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas.

Han participado centenares de guardias civiles, entre los que se encuentran el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, Área de Investigación de Isla Cristina y el Equipo Roca, contando en los registros con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC), Servicio Cinológico, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Técnicos de desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ) y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Además, en la explotación de la operación ha intervenido el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que emitirá un informe por los posibles delitos medioambientales que han sido detectados en las distintas 'guarderías'.

Los detenidos y las diligencias instruidas están a disposición judicial del Juzgado número 3 de Ayamonte, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.