Una tonelada de hachís intervenida y cuatro detenidos y al desmantelar un grupo que introducía droga por el Guadalquivir

Droga intervenida durante operación de la Policía Nacional en el río Guadalquivir - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y ha intervenido casi una tonelada de hachís al desarticular en la provincia de Sevilla a un grupo criminal dedicado al transporte y almacenamiento de sustancias estupefacientes, que habrían sido introducidas por el río Guadalquivir. Además, la autoridad judicial ha decretado prisión para dos de los detenidos.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó a finales del pasado año, cuando los agentes detectaron un posible caso de tráfico con grandes cantidades de hachís, que habría sido introducido por el río Guadalquivir, en una parcela ubicada en el municipio de la Algaba.

Durante una primera entrada y registro en la parcela, la policía intervino cerca de media tonelada de hachís y una furgoneta que figuraba como sustraída.

Posteriormente, a principios del año en curso, se realizó un despliegue policial para ejecutar las siete entradas y registros en diferentes puntos de la provincia de Sevilla, desplegándose los mismos en la barriada de Las Tres Mil Viviendas, Carmona, La Algaba y La Rinconada.

Así, se intervinieron de igual forma dos armas de fuego, varios vehículos, entre los que se encontraban las furgonetas utilizadas para el transporte de la droga y más de 8.000 euros en efectivo.