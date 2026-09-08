Superados los 73.400 certificados expedidos en las oficinas de autotramitación del Ayuntamiento de Huelva

Archivo - Nuevas máquinas de autotramitación del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha informado este martes 8 que, según los últimos datos disponibles, entre el 20 de marzo de 2024 y el 31 de agosto de 2026 se han expedido a través de la red de oficinas de autotramitación electrónica para la obtención de certificados de empadronamiento un total de 73.422 certificados, lo que supone una media superior a 82 documentos diarios durante el periodo analizado.

Tal y como ha precisado el Consistorio onubense en una nota, con estos datos, ha explicado la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, "se confirma la elevada aceptación de un sistema que permite obtener de manera autónoma, inmediata y sin cita previa distintos tipos de certificados mediante la identificación del ciudadano con su DNI, NIE o pasaporte".

Concretamente, el certificado colectivo de empadronamiento es el documento más solicitado, con 37.673 expediciones, prácticamente la mitad del total, un 51,3 por ciento. Le siguen los certificados individuales, con 22.899, y los certificados históricos, con 7.904.

En este sentido, la edil ha destacado que está siendo "especialmente significativa" la utilización de las funcionalidades incorporadas para facilitar determinados procedimientos sociales y educativos, "ya que en este periodo se han expedido 2.180 certificados destinados a la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, 957 relacionados con procedimientos de Dependencia y 834 destinados principalmente a solicitudes de becas, lo que representa en conjunto 3.971 documentos".

Igualmente, Pacheco ha concretado que "uno de los principales objetivos de esta iniciativa municipal ha sido acercar la Administración a los barrios y evitar que la ciudadanía tenga que concentrar sus gestiones en una única oficina".

De este modo, la oficina principal del Servicio Municipal de Estadística y Empadronamiento, ubicada en la calle Aragón, registra 59.460 certificados expedidos, mientras que los cuatro puntos descentralizados acumulan ya 13.962 documentos, prácticamente un 19 por ciento de todas las operaciones realizadas en el periodo analizado, lo cual es una cifra considerable, puesto que tres de estos puntos se pusieron en servicio a principios de 2026.

De estos puntos, la Administración local ha resaltado especialmente la oficina ubicada en el Centro Social Los Desniveles, en La Orden, inaugurada en abril de 2025 y que alcanza ya las 9.666 expediciones, "confirmando la elevada demanda existente para disponer de este tipo de servicios municipales fuera del centro de la ciudad".

A esta red se sumaron posteriormente los dispositivos instalados en los centros sociales de Lazareto y La Morana y en la Jefatura de la Policía Local, que entraron en funcionamiento a comienzos de 2026 y acumulan conjuntamente 4.296 certificados expedidos. Entre estas tres nuevas ubicaciones destaca hasta el momento Lazareto, con 2.157 certificados, seguido de La Morana, con 1.106, y la Jefatura de la Policía Local, con 1.033.

Cabe recordar que la implantación de estos dispositivos permite ampliar las posibilidades de acceso al servicio fuera del horario habitual de las oficinas administrativas, especialmente en las ubicaciones instaladas en los centros sociales, los cuales tienen horario de tarde, y en la Jefatura de Policía Local.

La red de oficinas de autotramitación se integra así en la estrategia municipal de transformación digital y mejora de la atención ciudadana, junto a las actuaciones desarrolladas en la sede electrónica, el sistema de cita previa y la interoperabilidad con otras administraciones, con el objetivo de "conseguir una Administración municipal más próxima, sencilla y accesible para los onubenses".