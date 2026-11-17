El actor Ramón Gálvez, protagonista de la película 'Matapanki'. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los superhéroes subversivos de 'Matapanki', ópera prima del chileno Diego 'Mapache' Fuentes, y el humor negro y las heridas familiares de 'Después de Elena', del chileno Shawn Garry, han sido los dos largometrajes que ha presentado este martes el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y que compiten por el Colón de Oro en esta quincuagésima segunda edición.

Por una parte, según ha indicado el festival en una nota de prensa, una extraña bebida alcohólica convierte a un joven punk en un superhéroe dispuesto a cambiar la sociedad en 'Matapanki', la ópera prima del cineasta chileno Diego 'Mapache' Fuentes.

El actor Ramón Gálvez ha presentado esta corrosiva fábula política, que compite por el Colón de Oro en la Sección Oficial. La película sigue a Ricardo, un joven que pasa sus días bebiendo y asistiendo a conciertos con sus dos mejores amigos. Todo cambia cuando prueba una bebida llamada Matapanki y descubre que le proporciona superpoderes, impulsados por el alcohol, que se activan cada vez que la consume.

Decidido a transformar la sociedad, Ricardo emprende una cruzada que pronto se descontrola. Los errores del nuevo superhéroe acaban desencadenando un conflicto internacional que lo sitúa en el centro de la tormenta, en una situación que recuerda a la política internacional actual.

Durante la rueda de prensa, Ramón Gálvez ha destacado la combinación de punk, humor negro, fantasía y crítica social que caracteriza a la película. El actor ha explicado que para construir a Ricardo se acercó primero a sus relaciones personales, especialmente a los vínculos con sus amigos y su familia, hasta comprender las motivaciones y contradicciones del personaje.

Tras su apariencia salvaje, ha señalado, se esconde "una persona vulnerable", una dimensión que ha sido fundamental para dar vida al protagonista. El intérprete ha reconocido que su breve experiencia personal en el movimiento punk le ayudó a conectar con el universo de la película, "especialmente con la autogestión y la actitud inconformista de sus personajes".

Gálvez, que debuta en el largometraje con este trabajo, ha asegurado que recibió la oportunidad "con mucho entusiasmo y con mucho respeto", consciente de la "responsabilidad" que implicaba asumir el papel protagonista.

El actor ha subrayado también la dimensión política de 'Matapanki' que aborda la rabia adolescente, las deficiencias de los servicios públicos y la frustración ante unas expectativas de cambio que no siempre se cumplen. La historia incorpora además una crítica al intervencionismo de Estados Unidos en Iberoamérica, tanto en el pasado como en la actualidad.

En este sentido, Gálvez ha señalado que la película reflexiona sobre la manipulación mediática y la influencia de los grandes poderes en la construcción del discurso público. El intérprete ha destacado cómo la división social y la estrategia de enfrentar a unos grupos con otros forman parte de los mecanismos de control que la cinta pone sobre la mesa.

Sobre la realidad política de la juventud chilena, el actor ha apuntado que existe una sociedad "cada vez más dividida, con presencia de jóvenes de extrema derecha y posiciones ideológicas enfrentadas". Frente al debate en las redes sociales, ha reivindicado la "importancia" del encuentro y la participación presencial como "espacios fundamentales para afrontar estas diferencias".

Gálvez ha expresado asimismo su satisfacción por presentar la película en Huelva, una experiencia que ha calificado de "maravillosa", y por compartir con el público una propuesta que utiliza el género de superhéroes para "cuestionar las estructuras de poder y las contradicciones de la sociedad contemporánea".

Esta propuesta de superhéroes subversivos llega a Huelva tras recibir la Mención Especial del Jurado Internacional de Generation 14+ en el Festival de Berlín, donde agitó al público y a la crítica. Su recorrido incluye también su selección en el Slamdance Film Festival y en el FICCI de Cartagena, entre otros certámenes.

'DESPUÉS DE ELENA'

Por otro lado, el chileno Shawn Garry ha presentado también este martes en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano 'Después de Elena', una comedia negra familiar protagonizada por el reconocido actor chileno Alfredo Castro.

La coproducción entre Chile, Colombia e Italia opta al Colón de Oro en la Sección Oficial de la 52 edición del certamen con una historia que combina ternura, empatía y humor negro bajo una mirada profundamente humana.

Castro interpreta a un viudo de setenta años que, tras el fallecimiento de su esposa, solo desea un poco de tranquilidad. Sin embargo, el regreso de sus tres hijos adultos a la casa familiar desbarata su vida cuidadosamente ordenada y los obliga a convivir bajo el mismo techo.

En ese reencuentro, los miembros de la familia descubren poco a poco que la verdadera herencia no ha sido la riqueza material, sino los silencios, el resentimiento, la culpa y las formas de amar que han recibido sin saberlo.

Durante su encuentro con los medios, Shawn Garry ha explicado que "cada familia es como un universo" y que adentrarse en las distintas facetas de sus personajes le permitía explorar temas universales desde un punto de vista más crudo.

"Todas las familias son distintas, pero hay rasgos en común", ha señalado el director, que se ha detenido en el peso de los silencios y en "cómo cambia con los años la forma de mirar a los padres y a los hermanos". "Cuando uno se hace adulto comprende mejor las cosas", ha apuntado.

El cineasta chileno también ha señalado que las "situaciones absurdas" de la película nacen de la propia convivencia: "El humor sale de lo cotidiano, de la crudeza".

La música, en cambio, introduce un tono más inquietante y acerca al espectador a lo que el protagonista se guarda para sí. "Quería hacer algo muy realista y crudo", ha explicado Garry, que ha encontrado en la música la forma de expresar el mundo interior de un personaje al que describe como "muy para adentro".

'Después de Elena' ha sido seleccionada en la sección Centrepiece del Festival de Toronto y en el Festival de Cine de Río de Janeiro, antes de su participación en el certamen onubense.