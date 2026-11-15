El taller 'Apuesta por ti' llega al IES San Miguel de Jabugo (Huelva) para prevenir la adicción al juego en adolescentes

Celebración de taller. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aprender a desnormalizar las apuestas deportivas y a valorar el deporte como herramienta de crecimiento es el objetivo principal del taller 'Apuesta por ti' que la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Prevención Social, ha desarrollado en el IES San Miguel, de Jabugo.

Se trata de una actividad enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) del Área Urbana Funcional de Aracena, que ejecuta en toda la comarca serrana, según ha informado este domingo en una nota la Administración provincial.

Cerca de 25 alumnos y alumnas de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica del referido institutohan participado en la iniciativa. Contó con una dinámica lúdica con dinero ficticio, pruebas deportivas y reflexión crítica con el objetivo de prevenir y reducir la presencia de las apuestas deportivas entre los más jóvenes, fomentando una conciencia crítica y reflexiva frente al juego y poniendo en valor los aspectos positivos del deporte.

La EDIL del Área Funcional de Aracena, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, está impulsando iniciativas clave para el desarrollo saludable de su juventud.

En esta ocasión, Jabugo ha acogido este taller preventivo de apuestas deportivas, una actividad dirigida a la población adolescente encuadrada en el eje de intervención enfocado en el bienestar emocional y la salud mental.

Se ha estructurado en varias fases dinámicas e interactivas diseñadas para conectar con las emociones del alumnado. En la fase de pruebas físicas y mentales, los grupos participantes compiten entre sí en diversas pruebas, obteniendo una clasificación que determina la entrega de una cantidad de dinero ficticio.

Otra fase es la de preguntas y apuestas. En ella, cada grupo debe responder a una única pregunta por escrito. Posteriormente, llega el momento clave de la apuesta: los equipos deben arriesgar la totalidad del dinero ganado previamente, pudiendo apostar por su propia respuesta o por la de otro grupo que consideren con más opciones de éxito.

Por último, en la fase de resultados y reflexión, tras conocer la respuesta correcta, el equipo ganador duplica su capital, mientras que el resto pierde su aportación.

IMPULSOS

La actividad no concluye con la dinámica de apuestas, sino que dedica un espacio fundamental a la reflexión final guiada. En ella se analizan las emociones y los impulsos que mueven a apostar --a menudo guiados más por la emoción que por la razón--, el valor real del dinero y las consecuencias de gastarlo en este tipo de prácticas.

Asimismo, se profundiza en cómo las casas de apuestas operan como un modelo de negocio a costa del dinero de los usuarios, introduciendo conceptos básicos sobre el riesgo de adicción. El taller culmina promoviendo el uso responsable del dinero y su vinculación con áreas de crecimiento personal, haciendo un símil directo entre el esfuerzo en las pruebas físicas y mentales con el esfuerzo diario en la formación y el deporte.

La Diputación ha destacado que con acciones como esta, enmarcadas en la EDIL de la comarca, se refuerza el compromiso institucional con la salud mental, la prevención de conductas adictivas y el bienestar integral de la juventud en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.