'Las Tardes del Foro' ofrece el sábado un concierto de swing de la mano de 'Ibero Swing Little Big Band'

HUELVA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ritmo de swing llega este sábado al Foro Iberoamericano de La Rábida (Huelva) con una 'Fiesta de swing' enmarcada en 'Las Tardes del Foro', el ciclo de actuaciones musicales que la Diputación de Huelva ha vuelto a poner en marcha este verano, tras suspenderse en marzo por la crisis de la covid-19.

La orquesta Ibero Swing Little Big Band --integrada por diez grandes músicos curtidos en este género y dos bailarines profesionales-- será la encargada "de contagiar desde el escenario esta música envolvente y vibrante", desde los años 30 a la los 60 del siglo XX, ha acompañado al público a través el mercado musical, las compañías discográficas, el cine, y que ya forma parte del imaginario colectivo, según ha informado la Diputación en una nota de prensa.

Una 'Fiesta de swing' que comenzará a partir de las 21,00 horas en el Salón de Actos del Foro Iberoamericano de La Rábida, adaptado a la normativa de seguridad sanitaria, con un aforo de 150 personas. Ibero Swing Little Big Band está compuesta por diez de los mejores músicos de la zona de Huelva y Sevilla, con una amplia trayectoria profesional, tanto como músicos de sección como solistas.

"La conexión afectiva de sus integrantes, dentro y fuera del escenario, convierte a esta formación en una banda caliente, que recoge el carácter espontáneo y divertido de las bandas de Ellington, Basie o Benny Carter, donde además de las grandes interpretaciones de los arreglos, presentaban grandes solistas, con un gran equilibrio entre espontaneidad y tradición escrita", han destacado desde la institución provincial.

El elenco está formado por Nacho Botonero, a la dirección y trompeta y los músicos: Javier Romero, trompeta; Israel Toledano, trombón; Antonio Olivo, saxo alto; Antonio Albanés, saxo tenor; Ignacio Guarrochena, saxo barítono; Ian Sconti, guitarra; Pablo Báez, contrabajo; Ernesto Naranjo, piano y Sergio Díaz a la batería.

Además, de contar con Irene Martínez y Samuel Rigal, "dos de los mejores intérpretes de swing y más activos de Andalucía y que ofrecerán toda una exhibición de las secuencias, coreografías y ritmos que dotan a este género musical de una personalidad única".

El swing, en su doble acepción de género musical y estilo interpretativo, surgió en Estados Unidos a finales de los años veinte del siglo pasado. La consolidación de la Big band como orquesta de jazz, el énfasis creciente en la improvisación instrumental y los contagiosos ritmos de vértigo son características fundamentales de este estilo de baile, que vivió su edad dorada entre 1935 y 1946.

Para ir haciendo el cuerpo al swing, Ibero Swing Little Big Band ha dado a conocer piezas habituales de su repertorio, entre las que se encuentran Don't Get Around much Anymore, Cotton Tail, Pick Yourself up, For all we know, Rouge, Undecided, In a mellow tone, Perdido, Georgia on my mind, The will never be another you, Smoke gets in your eyes, I got it bad, Moment's Notice, Venus del Nilo, Have you met Miss Jones, Doxy, The pink Panther, It had Better Be tonight.

También forman parte de este repertorio Dat dere, Pick Up the pieces, So what, Manteca, St.Thomas, A night in Tunisia, Satin Doll, On green Dolphin street, Bags groove, Freddie Freeloader, Tenor Madness, What is hip y otras muchas.

Con el espectáculo poético-musical 'Palabras de amor' de la compañía Teatro de las Marismas, regresaron el pasado sábado 'Las Tardes del Foro', el ciclo de actuaciones puesto en marcha por la Diputación de Huelva a finales del pasado año, que se desarrollará este verano cuatro meses después de que se suspendiera debido a la crisis por covid-19.

Todas las actuaciones son de entrada gratuita hasta llenar el aforo, 150 personas, que deberán llevar su mascarilla. El Salón del Actos del Foro Iberoamericano se encuentra adaptado a todas las medidas de seguridad para la protección de la salud.