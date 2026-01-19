El Teléfono de la Esperanza de Huelva recuerda su "predisposición" a ayudar a las víctimas del accidente de tren

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba). - Joaquin Corchero - Europa Press

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Huelva, "consternado" por la "dura tragedia" ocurrida en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) de este pasado domingo, en la que "muchos ciudadanos de nuestra tierra han sufrido tan desgraciada experiencia", quiere dar difusión a su "predisposición" a atender a "cualquier persona, o familia, implicada en la misma".

Así lo ha indicado el TE en un comunicado, en el que ha destacado que esa atención se realizará, "bien a nivel de consulta individual o bien a nivel de intervención en grupo no solo en estos momentos, sino durante el proceso que sigue a los mismos".

Asimismo, recuerda que esa ayuda se puede solicitar en el teléfono 636202945, a través de llamada o de WhatsApp. En el correo electrónico: huelva@telefonodelaesperanza.org Recordar y en el teléfono de atención en crisis, "durante las 24 horas de cada día", el 717003717.

De la misma manera, ha querido transmitir igualmente sus "condolencias" y su "pesar" a todas las personas afectadas en dicho siniestro en el que han fallecido 39 personas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, y han resultado heridas más de un centenar de personas.