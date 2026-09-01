Todo listo en las Escuelas Infantiles Municipales de Palos de la Frontera (Huelva) para el nuevo curso 2026/2027

Reunión preparatoria de las escuelas infantiles de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Palos de la Frontera (Huelva), Milagros Romero, y la concejal de Educación, Milagros Romero, han supervisado todas las actuaciones acometidas por los servicios municipales a lo largo de este mes de descanso para que todo esté "listo", para los más de 200 pequeños palermos de las Escuelas Infantiles municipales que inician el curso .

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, las vacaciones han terminado y es el momento de volver a las aulas para los más de 200 pequeños palermos que han solicitado plaza en alguna de las Escuelas Infantiles Municipales de Palos de la Frontera para el curso 2026/2027. Por ello, a lo largo de estos días, los trabajos, reuniones y preparativos se han multiplicado para que con el arranque del curso todo esté listo para dar la bienvenida a los alumnos.

Una vez más, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera ha acometido diferentes obras de reformas, mantenimiento, acondicionamiento y puesta a punto de los edificios e instalaciones de las escuelas infantiles. Trabajos exhaustivos para que los pequeños estén en las mejores condiciones, cuidados de la mejor manera y apostando por su desarrollo y educación.

"Afrontamos este nuevo curso con mucha ilusión y con nuestras escuelas preparadas para que los pequeños aprendan, jueguen y crezcan felices. Nuestro compromiso es seguir ofreciendo espacios seguros, cuidados y adaptados a sus necesidades", ha defendido la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero.

Entre las actuaciones llevadas a cabo destacan la limpieza y desinfección en profundidad de todos los espacios, el pintado de patios y fachadas, la adquisición de nuevo material didáctico, educativo y de juego, así como la puesta a punto de los sistemas de climatización y videovigilancia de las aulas y zonas comunes.

Además, este primer día del mes ha tenido lugar la reunión con todo el equipo educativo de las Escuelas Infantiles Municipales de Los Príncipes, Doña Oria y los Milagros. Un encuentro, encabezado por la alcaldesa, que ha servido para poner en común las principales directrices de cara al nuevo curso, repasar protocolos y compartir los planes de enseñanza que se desarrollarán a lo largo de estos próximos meses.