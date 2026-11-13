Tomás Fernández (Vox) afirma que "es ahora o nunca para que Huelva reciba lo que lleva décadas esperando"

E cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández (en el centro de la foto), en el arranque de campaña en Huelva. - VOX HUELVA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, ha asegurado durante el arranque de la campaña electoral que "es ahora o nunca para España" y ha defendido que las elecciones del próximo 29 de noviembre representan una "oportunidad histórica" para "acabar con décadas de abandono de la provincia por parte de los sucesivos gobiernos".

Así lo ha manifestado Fernández, que ha asegurado que desde Vos afrontan el inicio de campaña "con muchísima ilusión". Una campaña que "va a marcar el futuro de nuestro país y que, sin duda, es el inicio de un cambio que muchos españoles están pidiendo a gritos", ha manifestado Fernández, quien ha insistido en "la necesidad de reflexionar sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y las consecuencias que ha tenido para Huelva", ha indicado en una nota.

En este sentido, el candidato de Vox ha lamentado la "falta de inversiones y avances durante los últimos años" y, al respecto, se ha cuestionado "qué ha ocurrido en Huelva", respondiendo que "nada". "¿Hemos avanzado en nuestros ferrocarriles, nuestras carreteras o en las mejoras de nuestras presas? Nada de nada", ha lamentado antes de subrayar que la provincia "ha vuelto a perder una legislatura sin que se atiendan sus principales necesidades".

Fernández ha defendido que "es de justicia territorial que Huelva reciba lo que lleva años, incluso décadas, sin recibir" y ha asegurado que "ha llegado el momento de cambiar las cosas y de que provincias como la nuestra empiecen a ocupar el lugar que les corresponde".

Por último, el cabeza de lista ha hecho un llamamiento a los onubenses para que "reflexionen sobre el futuro de la provincia antes de acudir a las urnas". "En Vox tenemos muy claro que el sistema, tal y como está planteado, no funciona. Por eso pido a todos los onubenses que el próximo 29 de noviembre, cuando cojan la papeleta, se pregunten si quieren seguir por este camino o si quieren que las cosas cambien de una forma profunda". "El momento es ahora", ha concluido.