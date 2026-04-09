Torres califica de "infantil" las razones para no ir a la Sectorial de Infancia y acusa al PP de "boicot permanente"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un acto de MInas de Riotinto (Huelva). - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "infantil" el argumento esgrimido por comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Aragón, Andalucía, Baleares y Cantabria) para justificar su ausencia en la Conferencia Sectorial de Infancia por "irregularidades". El ministro ha señalado que el PP "lo que quiere es que no se apruebe nada y boicotear permanentemente todo".

A pregunta de los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva), Torres ha señalado que "la excusa es absolutamente infantil y peregrina", porque "si alguien considera que una convocatoria es ilegal, lo que tiene que hacer es denunciarla". "La convocatoria es absolutamente legal", ha sentenciado.

"Lo que es antidemocrático es ponerse de acuerdo todas las comunidades del Partido Popular para no ir a una conferencia sectorial e impedir que haya un quórum que lleve consigo asuntos tan importantes como partidas económicas para luchar contra la violencia infantil o responder a los menores no acompañados, que están llegando a los territorios fronteras, por cierto, también Andalucía", ha abundado.

Sobre esto último, el ministro ha subrayado que en 2018, la comunidad andaluza "tenía más del 50% de los menores no acompañados que había en el país" y entonces "se pidió al resto del territorio español solidaridad y respuesta".

"En ese año, la respuesta era voluntaria, pero hoy tenemos un marco legislativo, y una regulación aprobada en las Cortes Generales, que es de solidaridad obligatoria. Porque lamentablemente no funcionó la voluntaria y es algo para hacernos reflexionar", ha indicado.

Al respecto, el ministro ha explicado que se ha cambiado la ley para que "las comunidades tengan que acoger a menores que están hacinados en unas circunstancias absolutamente inaceptables en territorios como Ceuta, Melilla, Canarias o como puede ser las Islas Baleares próximamente o como en el anterior tiempo la propia comunidad andaluza".

"Lo que hace el Partido Popular es poner palos en las ruedas. Yo estoy esperando que hable el PP de Canarias o el PP de Melilla. El PP de Ceuta se quedó, por eso, mi aplauso a ese gobierno que pone por delante la defensa de los menores a cuestiones partidarias, porque nunca he entendido cómo uno no va a un órgano a exponer, a plantear y a votar y si está en contra, hacerlo, porque eso es democracia".

Así, ha insistido en que "no es democrático no ir" porque "lo que quieres es que no se apruebe nada para boicotear permanentemente una respuesta que fundamentalmente es de derechos humanos, de derechos internacionales y del derecho superior del menor".

Además, Torres ha señalado que, como ha trasladado a la consejera de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid, que "la legislación está vigente", y, por tanto, "esos menores van a seguir saliendo si los territorios están en contingencia", y "ahora en agosto se prorrogará por un año más las medidas hasta el verano del año 27".

"Espero que no haya ningún gobierno que sepulte, meta en una caja o olvide esta modificación legislativa porque es volver a un mecanismo absolutamente injusto y deshumanizado que es tener a sus menores en una situación absolutamente deplorable, como han estado ya en Ceuta, en Melilla o en Canarias", ha insistido.

Así, ha incidido en que lo "lamentable" es que "uno de los partidos que se considera Estado, que es el PP, votó en contra", y "adelantó que iría al Tribunal Constitucional, poniendo palos en las ruedas", porque esta legislación "salió adelante gracias a todos los partidos políticos, menos dos, el PP y Vox".

"Hay que hacérselo ver porque, repito, los ciclos migratorios son permanentes y hay puntos y rutas que cambian y hoy puede ser la atlántica la que esté con mayor ascendencia, pero antes era la Mediterránea y así ha ocurrido en distintos momentos de la historia no lo olvidemos", ha concluido.