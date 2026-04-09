Torres destaca que desde 2019 se han exhumado "unas 4.000 personas en Andalucía" y quedan unas 10.000 en España

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participa en el acto de homenaje y entrega de restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, en Minas de Riotinto (Huelva). - Eduardo Briones - Europa Press

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha destacado este jueves que desde el año 2019 se han podido exhumar restos de "unas 4.000 personas" de fosas comunes en Andalucía y que, en el conjunto de España, quedarían los restos de "unas 10.000, susceptibles de ser exhumadas", ya que aunque "habría unas 20.000, lamentablemente muchas nunca van a poder ser recuperadas" al existir fosas que son "imposibles de acceder" al encontrarse "en cimas, en el mar o en pozos inaccesibles".

Así lo ha indicado el ministro a preguntas de los periodistas en Minas de Riotinto (Huelva), donde ha acudido a un acto de homenaje y entrega de restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado por mantenerse leal a la República y enterrado en una fosa común.

Torres ha subrayado que "la voluntad" de su Ministerio del Gobierno de España es "que no haya ni una sola persona que pueda ser y no sea finalmente exhumada" por parte de "las administraciones que están compelidas".

En este sentido, ha explicado que la próxima semana se va a convocar la conferencia territorial, que va a ser en Canarias --ya que se va rotando por diferentes zonas de España--, con todos los consejeros de Memoria Democrática de todas las comunidades autónomas y ahí "se pondrá sobre la mesa la subvención del año 2026". "Y espero que nadie vote en contra de una justicia que es que esos fondos vayan destinados para realizar exhumaciones", ha remarcado.

El ministro ha señalado que en estas subvenciones "habrá una importante partida" que cree que "estará por encima de los 600.000 euros" para Andalucía, por lo que espera que se puedan cerrar otros convenios con la Junta, ya que, ha lamentado, "en los últimos años hemos tenido series de dificultades para poder realizarlos" pero el Gobierno de España "está en disposición de poner los fondos que sean precisos".

"Esos convenios establecen un 50%, aparte de los 600.000 euros que aportamos a la comunidad autónoma, para trabajar en las grandes fosas y también en otras circunstancias que no se han podido acometer en los últimos años. Haremos el máximo de los esfuerzos y espero también que la Junta de Andalucía responda al respecto", ha concluido.