Toscano destaca los 70 millones destinados a los ayuntamientos de Huelva, "un 444% más que en el anterior mandato"

Archivo - El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado el "esfuerzo inversor" e "histórico" que la institución provincial ha realizado en el presente ejercicio, logrando destinar "un total de 70 millones de euros directamente" a los ayuntamientos de la provincia "en un solo año".

Así lo ha indicado Toscano en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha señalado que esta cifra, canalizada también a través de los planes 'Tu Diputación Actúa', 'Tu Diputación Invierte' y los fondos de concertación, representa "un incremento del 444% en comparación con el anterior mandato, cuyo presupuesto máximo enviado a los municipios fue de 16 millones de euros".

Toscano ha explicado que este "vuelco radical" en la financiación municipal ha sido posible "gracias al saneamiento absoluto de las arcas provinciales". "Hemos conseguido situar la deuda a cero en este primer año de mandato", ha señalado el presidente, quien ha recurrido a un símil para explicar la estrategia económica de su Gobierno.

"Cuando vas en un avión y te dan las instrucciones de seguridad, te dicen que si la cabina se despresuriza, lo primero que tienes que hacer es ponerte la mascarilla tú y después ayudar a los demás. No ayudes sin mascarilla porque entonces caerán los dos. Pues lo que nosotros hicimos primero fue ponernos la mascarilla, de forma que se deja la deuda a cero para poder ayudar, logrando así que todo el dinero de la Diputación pudiera ir a parar a los ayuntamientos", ha puesto como ejemplo.

Así, el presidente provincial ha insistido en que la Diputación "ya no utiliza el dinero de los ciudadanos para pagar deuda a los bancos, sino para enviarlo a quien verdaderamente lo necesita, que es el ayuntamiento y el vecino" y, en este sentido, ha destacado el presupuesto para 2026, con un global de 238 millones de euros y, de ellos, ha puesto en valor los más de 79 millones destinados a servicios sociales y el plan de emergencia 'Tu Diputación Actúa'.

SERVICIOS SOCIALES, "PRIORIDAD ABSOLUTA"

En la misma línea de "apoyo a la ciudadanía y vertebración de la igualdad en la provincia", Toscano ha reivindicado que la delegación de Servicios Sociales es "la más importante" de la institución. "Las carreteras son muy necesarias, pero tenemos que hablar de las personas, que es lo verdaderamente importante", ha enfatizado.

De este modo, ha detallado que, del presupuesto total de 238 millones de euros, "más de 79 millones se blindan para políticas y servicios sociales" y ha subrayado que a través de los servicios sociales comunitarios la Diputación "atiende actualmente a 9.300 personas en la provincia".

Entre todos los programas, Toscano ha destacado de manera especial el servicio de ayuda a domicilio, al que ha calificado como "el más importante que presta esta Diputación", y que "actualmente da cobertura a 8.600 usuarios". Asimismo, el presidente ha puesto en valor la atención prestada a 2.500 personas en el área de adicciones, donde ha mostrado su "preocupación" por un "pequeño repunte" en el que ya se trabaja activamente, y la protección a la infancia y las familias, "dando cobertura a unas 700 familias y casi 800 menores a través de diversos programas de intervención".

'TU DIPUTACIÓN ACTÚA'

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha hecho balance de un año "complicado y difícil" para la provincia de Huelva, marcado por adversidades meteorológicas e incidencias graves. Ante esta situación de emergencia, la institución provincial reaccionó con la puesta en marcha de un segundo plan de choque extraordinario denominado 'Tu Diputación Actúa', dotado con un presupuesto global de 23 millones de euros.

"Hemos tenido que ayudar de manera urgente a los pueblos que han sufrido daños importantes por los temporales", ha explicado Toscano. Dentro de este plan, más de 13 millones de euros se han transferido directamente a los ayuntamientos para subsanar los desperfectos ocasionados por el tren de borrascas de los últimos meses.

Además, el ente provincial reservó una partida de casi cinco millones de euros para municipios afectados con especial gravedad. "Hay localidades donde se han caído muros perimetrales muy costosos de reparar o que han sufrido problemas muy serios en su entramado urbano y accesos, y ahí hemos querido tener un plus de apoyo", ha precisado.

Finalmente, el plan contempla otros cinco millones de euros específicos para la red de carreteras provinciales, que también sufrió "severas consecuencias". Así, ha puesto como ejemplo de actuación urgente la reconstrucción del puente de Zufre, "que se cayó por completo y cuya reparación urgente ya está afortunadamente finalizada", así como el desprendimiento de una ladera en Almonaster la Real "que sepultó la calzada y requirió una intervención de emergencia por parte de los servicios técnicos de la Diputación".