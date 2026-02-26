Toscano se muestra convencido que el Chare de Lepe (Huelva) será "una realidad muy pronto" tras finalizar el acceso

Archivo - Imagen del Chare de la Costa Occidental, situado en el término municipal de Lepe (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE LEPE - Archivo

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano (PP), se ha mostrado convencido de que el Chare de Lepe será "una realidad muy pronto", ya que "se necesitaba que estuviera finalizada la carretera de acceso" para "trabajar en las acometidas de agua y seguir con el proyecto de la depuradora". Por su parte, desde el Ayuntamiento de Lepe han saludado la finalización de la vía, ya que ello "ha permitido que también se acaben las del abastecimiento", toda vez que están en marcha las del suministro eléctrico.

En este sentido, a pregunta de los periodistas sobre el anuncio de finalización de la carretera de acceso al centro hospitalario, Toscano ha señalado que cuanto entraron en la Diputación querían "ser parte de la solución", ya que "había un problema con la depuración de agua". "Lo primero que hicimos fue poner el dinero encima de la mesa para que esa depuradora fuera una realidad en la que se está trabajando. Lo que pasa es que sí es cierto que necesitamos meter el agua primero para que se pudiera hacer las obras de la depuradora", ha abundado.

Por ello, "una vez que la carretera está finalizada, ya se han podido meter las acometidas de agua", por lo que se ha mostrado convencido de que "en muy breve plazo de tiempo ese Chare será una realidad".

"Será una realidad no solo para Lepe, sino a muchos municipios de la costa, muy poblados, así que yo creo que las cosas van bien, además de que cuando se hace poco ruido, más cosas se hace. Nosotros de la depuradora dijimos que íbamos a ayudar, no hemos vuelto a decir nada y seguimos trabajando", ha comentado.

Por otro lado, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha celebrado que las obras de la carretera "por fin" estén concluidas, ya que ello "ha permitido que también se acaben las de suministro de agua", puesto que "estaban sujetas a la culminación de la vía para meter las acometidas del agua", ya que iban en paralelo a la carretera.

Además, una vez ya con las acometidas se va a poder finalizar los trabajos de la depuradora, ya que "se necesitaba el agua", una obra, además que va a ser posible, según ha destacado el alcalde, "gracias al compromiso que adquirió el presidente de la Diputación, David Toscano cuando llegó a la presidencia".

Además, ha señalado que también están en marcha las del suministro eléctrico, cuyo contrato "está formalizado desde abril de 2024". Por todo ello, el primer edil ha manifestado que la apertura del centro hospitalario está "cada vez más cerca".