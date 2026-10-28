Toscano señala que el accidente de Urda (Toledo) "devuelve a Huelva a unos días que nunca se olvidarán"

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HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha enviado el "cariño" de toda la provincia a las familias de las víctimas y a los heridos del accidente ferroviario de Urda (Toledo), toda vez que ha señalado que este suceso "devuelve a Huelva a unos días que nunca se olvidarán".

En un comunicado publicado en los perfiles de redes sociales de la institución provincial, consultados por Europa Press, el presidente (PP) ha calificado de "tristeza volver a recibir una noticia así". "El accidente ferroviario de Urda nos devuelve a unos días que en Huelva tenemos muy presentes y que nunca olvidaremos".

"Pienso en quienes han perdido a alguien querido y en las familias que esperan noticias. Quiero hacerles llegar, en nombre de toda la provincia, nuestro cariño y un abrazo muy fuerte", ha subrayado.

Al respecto, el presidente ha remarcado que desea "de corazón" que los heridos se recuperen. "Gracias a todos los profesionales que están trabajando para atenderlos y acompañar a las familias".

Asimismo, la Diputación de Huelva se une a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo este miércoles, a las 20,00 horas, a las puertas de la institución provincial.