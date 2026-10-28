Un total de diez candidaturas concurren en Huelva para el Congreso y seis para el Senado

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HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez partidos y coaliciones diferentes aspiran finalmente el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales a conseguir representación en el Congreso de los Diputados y seis al Senado por la provincia de Huelva, según las candidaturas proclamadas por las diferentes Juntas Electorales Provinciales (JEP) y que ha publicado el BOE este miércoles.

Según el BOE, consultado por Europa Press, esta cifra supone dos candidaturas más en el Congreso que hace cuatro años, mientras que se reduce la lista para el Senado, ya que en los pasados comicios concurrieron ocho candidaturas.

De este modo, en el Congreso los partidos aspiran a alguno de los cinco escaños que aporta la provincia de Huelva a la Cámara Baja. En los pasados comicios tanto PP como PSOE consiguieron dos representantes cada partido y Vox se hizo con el último diputado.

Así, para el 29 de noviembre una de las candidaturas es la de Frente Obrero con Rafael Vicente Frías Ranea como cabeza de lista, al que le acompañan María Inés Sierra Duque, Pablo Angulo Rivero, Mara Franch Ramos y José Manuel Perulero Fernández.

Asimismo, el PSOE se presenta con Gabriel Cruz como número 1, y estará acompañado por María Luisa Faneca, Ángel Luis Romero, Mónica Montaño y Diego Rodríguez Pérez. Por su parte, Adelante Andalucía concurre con Carmen María Martín como cabeza de lista, mientras que el resto de la candidatura la componen Juan Jesús Alcón, Ángela González Moyo, José Antonio Martínez Gómez y María Gracia González Fernández.

Por otro lado, la candidatura de Vox está liderada por Tomás Fernández, seguido de Ana Celia Díaz, Francisco Miguel Fernández Borrallo, Lidia Sosa Gómez y Fausto Andrés Fúnez.

La quinta candidatura es la del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) cuya cabeza de lista es Cristina Reina Esojo, que está acompañada por José Antonio Morales Carmona, Irantzu Chenoll Jiménez, Guillermo Pedro Alonso Gómez y Margarita Zaida Ochando Alcalde. Asimismo, el PP cuenta con Pilar Miranda Plata como número 1, seguida por Manuel García Félix, María Asunción Grávalos Gastaminz, Antonio Carlos Vázquez y María de los Ángeles Moreno Velardo.

Además, la coalición Frente Amplio también aspira a conseguir escaños con una candidatura liderada por Rebeca Martín Sánchez, además de Ismael Romero Márquez, Celia Ruiz Guerrero, Carmelo Feria Fernández, María Esperanza Ramos González. Por otro lado, Se Acabó la Fiesta también se presenta por la provincia con José Luis Rubio García como número 1, que estará acompañado por Ana María Núñez Agustiño, Álvaro Rubén Cubas Muñoz, Ester Columé Zambrano y José Antonio Vera Iglesias.

Por otra parte, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) presenta a Juana María Gómez Lorencio como cabeza de lista, además de Mario López Perea, Alicia Beatriz Rodríguez Pérez, Juan Manuel Díaz Vargas y Josefa María Mesa Gallardo. Por último, Podemos cuenta con Hermes Gómez Escobar como número 1 y el resto de la lista la componen María Bella Segovia de la Concepción, Carlos Quintero Jiménez, Irene María Reyes Mesa y José Antonio González Soriano.

SEIS CANDIDATURAS EN EL SENADO

Por otro lado, para el Senado, Adelante Andalucía presenta una candidatura con Juana María Fernández Mora, Rafael José Vélez Aibar y Rosa Elizabeth Tortosa Alonso.

Asimismo, Senado de Progreso, la coalición conformada por el PSOE, IU y Sumar, presenta su candidatura conformada por María Eugenia Limón Bayo, como cabeza de lista, seguida por Pablo Valdera Pérez y Mónica Rossi (IU). Por otra parte, el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) se presenta para la Cámara Alta con un único candidato, Marcos Villalba Ayelo.

Asimismo, el PP, tras el acuerdo con Vox para el Senado, presentará su candidatura con tres candidatos, Manuel Alberto Fernández Rodríguez, como número 1, Bella Verano Domínguez y Juan Manuel González Camacho. Por su parte, Vox, también por dicho acuerdo, presenta una candidatura con una única candidatura, la de Carlos Bermejo Martins.

Por último, Podemos se presenta por la provincia de Huelva con una lista encabezada por Carmen Borrero Martín a la que siguen José Luis Borrero Martín y Esperanza Delgado Villalba.