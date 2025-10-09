Un total de seis bodegas participan en la 24 edición de la Semana de Viticultura y Enología de Bollullos (Huelva)

Presentación de la 24 edición de la Semana de Viticultura y Enología de Bollullos Par del Condado. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bollullos Par del Condado (Huelva) se convertirá en la capital del vino del 14 al 19 de octubre con la 24 edición de la Semana de Viticultura y Enología con seis bodegas en esta cita, que incluye maridajes y actividades como cursos de cata, showcooking y concurso de cara por parejas.

Se trata de un evento que "cada año gana en importancia y que es un reflejo de la fuerte vinculación de la comarca del Condado con el vino", ha indicado el diputado provincial José Carlos Roda durante su presentación este jueves en la institución provincial.

"Esta semana no solo fomenta nuestra cultura y tradiciones, sino que supone una importante promoción del sector en unos momentos, como los actuales muy complicados", ha añadido, antes de animar a "toda la provincia" a que participe en esta cita.

La también conocida como 'Ruta del vino' ofrece del 14 al 19 de octubre un "interesante" programa de actividades, "con el la gente va a poder conocer de primera mano las particularidades del mundo de la viticultura, del mundo de la enología, las curiosidades de nuestro patrimonio vinícola, que serán explicadas de la mano de nuestros bodegueros y nuestras bodegueras", ha explicado el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez.

De la mano de seis empresas de restauración, este año son seis las que conforman esta Ruta del Vino, "donde se van a maridar los mejores vinos de Bollullos y con la exquisita gastronomía que también podemos ofrecer desde nuestro municipio".

Según el alcalde, todas las actividades se celebran "en un entorno festivo, dando ya prácticamente por finalizada la vendimia", al tiempo que ha invitado a la ciudadanía de la de la comarca y de la provincia a visitar Bollullos "en estos días" para que "conozcan un poco más de la historia, del patrimonio vinícola y de la idiosincrasia del municipio".

Por su parte José Manuel Iglesias, de Bodegas Iglesias, en representación del sector bodeguero y de empresas de catering, ha señalado que la Semana de Viticultura es "un acto cultural en lo gastronómico de primerísimo orden" con el que "al fin y al cabo estamos vendiendo Huelva, porque se celebra en un Bollullos, un pueblo que tiene 11 bodegas, que están apostando por este tipo de evento cultural, y es algo de lo que estar muy orgullosos".

PROGRAMACIÓN

Respecto a la programación, ha explicado que arranca el martes 14 de octubre en Bodegas Andrade con el acto inaugural, con la actuación de la bailaora Carolina Méndez. Durante la semana se celebrarán un Curso de cata en Bodegas Juncales (miércoles 15), showcooking en Bodegas Vinícola del Condado (jueves 16) y XI Concurso de Cata de Vinos por Parejas en Bodegas Iglesias (viernes 17).

Los asistentes podrán disfrutar de los vinos y gastronomía de Bollullos en seis bodegas: Vinícola del Condado, Bodegas Iglesias,, Convento de Morañina, Bodegas Andrade, Bodegas Díaz y Bodegas Juncales. Cada una ofrecerá un vino distinto --mosto, vermut, blanco seco, semi-dulce, fino y vino dulce-- acompañado de un maridaje gastronómico especialmente diseñado para la ocasión: desde migas y tortillitas de bacalao hasta chacinas ibéricas, albóndigas de chocos, guisos de carne y dulces caseros.

Consolidada como una cita a la que acuden visitantes de la provincia, de Andalucía y de otras provincias de España, la Semana de Viticultura y Enología de Bollullos Par del Condado "no solo es una fiesta del vino, sino también una plataforma para fortalecer el sector vitivinícola y enoturístico de la comarca, promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo económico provincial".

Las bodegas locales participan activamente en la organización de este evento, que se ha convertido en "uno de los referentes más importantes" del calendario vitivinícola de la provincia de Huelva. Las actividades estarán dirigidas exclusivamente a mayores de 18 años y las plazas serán limitadas. Los tickets ya están disponibles en Giglon: https://www.giglon.com/.../ruta-del-vino-de-bollullos-par. El precio de la ruta será de 40 euros por persona, incluyendo servicio de tren turístico y una copa catavinos.