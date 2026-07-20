Tradición, devoción y convivencia marcarán las Fiestas Patronales de Chucena (Huelva)

Cartel de las fiestas patronales de Chucena. - AYUNTAMIENTO DE CHUCENA

CHUCENA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chucena (Huelva) ha presentado este lunes la programación oficial de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Estrella, que se celebrarán del 13 al 17 de agosto, con un programa de actividades "pensado para el disfrute de vecinos y visitantes".

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, el acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio López; la concejal de Festejos, Pilar Romero Díaz; y la hermana mayor de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Estrella, Estrella de la Torre Cobos, quienes han dado a conocer una programación que combina tradición, cultura, deporte y propuesta lúdicas y festivas en torno a una de las celebraciones más importantes del municipio.

Uno de los momentos "más esperados" llegará el viernes, 14 de agosto, con la inauguración oficial de las Fiestas Patronales, que dará comienzo a las 23,00 horas. Durante el acto tendrá lugar el descubrimiento de la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, a cargo de Elia Pérez Cobos y Ruth González Caraballo; la presentación de las Damas de Honor y sus acompañantes de este 2026; el tradicional saludo del alcalde, Antonio Manuel Rubio López; y el LV Pregón de las Fiestas, que este año será pronunciado por Estrella del Rocío de la Torre Cobos, presentada por Judit Cobos Cabezón.

El 15 de agosto, festividad de la Patrona, será el día grande de las celebraciones. La jornada comenzará con la tradicional Diana Floreada, continuará con la Función Principal, acompañada musicalmente por la Coral de la Merced de Huelva, y culminará con la solemne procesión de Nuestra Señora de la Estrella Coronada por las calles de Chucena.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el estreno por parte de la Virgen de la saya primitiva, una pieza de gran valor histórico datada aproximadamente en el siglo XIX. Asimismo, al término de la procesión, los tradicionales fuegos artificiales recuperarán su ubicación original y volverán a lanzarse desde la intersección de las calles Del Prado y Cruz Chiquita, permitiendo una mejor contemplación del espectáculo.

La programación festiva incluye también actuaciones musicales cada noche, espectáculos infantiles, fiestas del agua, toros de fuego, animación, orquestas y sesiones de DJ, ofreciendo propuestas para todas las edades durante los cinco días de celebración.

El deporte volverá a tener "un papel protagonista" con un amplio calendario de competiciones y actividades que se desarrollan durante todo el verano y que culminarán durante las fiestas. Entre ellas destacan los torneos de fútbol 7, fútbol 3x3, pádel, tenis, ping-pong, voleibol, futtenis, concursos de triples y tiro con carabina, carreras de cintas en bicicleta y moto, además de actividades familiares como la Fiesta del Agua y la Gala del Deporte.

El alcalde de Chucena, Antonio Manuel Rubio López, ha invitado a vecinos, vecinas y visitantes a participar en unas fiestas "preparadas con mucha ilusión para que todos podamos disfrutar de unos días de convivencia, tradición y diversión", animando a vivir "intensamente" unas celebraciones que representan "la esencia de nuestro pueblo y el orgullo de nuestras raíces".